Za 46.500 eura godišnje u Njemačkoj ćete zapravo živjeti daleko od luksuza!

Treba uzeti u obzir, navodi Tim Lavagi koji živi u Münchenu, da je 46,500 bruto iznos, a neto iznos je 2300 mjesečno.

Prvo je opisao koliko novaca treba dvočlanoj obitelji bez djece, pa nakon toga u troškove uračunao i djecu. Osim toga, i usporedio je život u različitim gradovima u Njemačkoj.



Smještaj

Ovo je definitivno najveći trošak u mjesecu, a između gradova može jako varirati. Manji gradovi su naravno jeftiniji od većih gradova, a u većim gradovima mnogi imaju i veće plaće.

Tim živi u centru Münchena, koji ima najskuplji najam u Njemačkoj, oko 18 eura po metru kvadratnom. On za 50 metara kvadratnih plaća nešto više od 1400 eura mjesečno u čemu je uključena struja, voda i grijanje.

Internet

Njemačka ima jako skup internet i telefone. Osim činjenice da morate "dovesti" internet u stan, što može trajati i do tri tjedna, tvrdi ovaj korisnik Quore, cijena Interneta može ide od 25 eura naviše za 25 Mbit, do čak 44 eura za 400 Mbit.

VIDEO Evo kolike su zapravo plaće u Njemačkoj

[video: 28989 / Evo kolike su zapravo plaće po zanimanjima u Njemačkoj]

Danas je jako teško ne imati pametni telefon, pa bi ui to trebalo uključiti. Njemačka je za mobitele jako skupo mjesto, no u posljednjih nekoliko godina pretplata raste. Plaćate od 10 do 20 eura, bez otplate mobitela.

Hrana

Hrana gotovo svugdje u Njemačkoj stoji isto. On je izračunao da mu je potrebno oko 300 eura po osobi, što uključuje raznovrsnu prehranu i ponekada izlazak u restoran. Dakle, 600 eura za dvoje.

Godišnji odmor

Ove troškove vrlo je teško generalizirati. Njegova supruga i on vole odlaziti na putovanja, ali s manjim budžetom. Proimjerice, odvoje 30 do 40 eura dnevno za putovanje i pokušaju to izvesti s toliko novaca. Uz let avionom, mjesečno na to potroše oko 250 eura.

Štednja

Naravno ovo ovisi o tome kako raspolažete s novcima, piše na Quori. Oni odvajaju 1000 eura mjesečno za veće troškove poput kupovine kuće ili automobila.

Djeca

Teško je odrediti koliko jedna obitelj troši na djecu, ali primjerice to bi bilo oko 300 do 400 eura mjesečko za bebe i 500 eura za školarca. Za svako dijete od njemačke Vlade dobit ćete 200 eura.

Zaključak

Dakle, mjesečno vam treba 3840 eura za život na dobroj lokaciji u lijepom stanu. Trećina odlazi na štednju, odnosno da uložimo u nešto poput kupovine kuće. Za osobe koje žive solo, trebat će im pola od toga ili manje. Tim piše da kad je počeo raditi u Njemačkoj, zarađivao je 1600 eura mjesečno i živio je od toga, a čak i štedio 500 eura.

Oni koji ne žive u Münchena puno manje će plaćati za najam, čija cijena najviše varira, a sve ostalo plaćat će isto.

