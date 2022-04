Rusi raketirali dva grada u središnjoj Ukrajini. Kina odgovorila Zapadu na njihove kritike

Danas je 38. dan ruske invazije na Ukrajinu. Glavne ruske operacije sada su koncentrirane na istočnu Ukrajinu. Rusi žele zauzeti cijelu oblast Donjecka i Luganska. Ukrajina je vratila velika područja sjeverozapadno i istočno od Kijeva, ali je Rusija uspjela na vrijeme povući svoje oštećene snage u Bjelorusiju.

Tijek događaja:

8:18 - Visoki kineski diplomat odbacio je ideju da njegova zemlja sabotira sankcije Rusiji, dan nakon što su čelnici EU-a upozorili Kinu da to ne čini. Wang Lutong, iz kineskog ministarstva vanjskih poslova, rekao je da Peking pomaže globalnoj ekonomiji kroz nastavak trgovine s Rusijom. Ali zapadne zemlje izrazile su zabrinutost zbog izbjegavanjaPekinga da osudi rusku invaziju - i strahuju da bi Peking mogao ponuditi podršku Rusiji za smanjenje utjecaja sankcija.

8:04 - Ruske rakete pogodile su dva grada u središnjoj Ukrajini, oštetivši infrastrukturu i stambene zgrade, rekao je čelnik poltavske regije. Dmitrij Lunin rekao je da je zračni napad tijekom noći pogodio infrastrukturni objekt u gradu Poltavi, dok je u Kremenčuku jutros bilo "mnogo napada".Smješten istočno od Kijeva, grad Poltava je glavni grad regije Poltava, a Kremenčuk je jedan od njegovih najvećih gradova. Sky News nije mogao odmah provjeriti tvrdnje.

#Russian troops shelled the #Poltava region at night. The missile strikes hit Poltava and #Kremenchuk, reports head of the regional administration Dmitriy Lunin. pic.twitter.com/PUWvWpE5VD