Više eksplozija odjeknulo u Odesi. Rusi se i dalje povlače sa sjevera: 'Ostavljaju za sobom mine'

Danas je 39. dan ruske invazije na Ukrajinu. Najveće borbe sada se vode na istoku Ukrajine. Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga objavio je da se intenzitet ruskih zračnih i raketnih napada smanjio, dodavši da Moskva nastavlja povlačiti svoje snage na sjeveru Ukrajine. Međunarodni odbor Crvenog križa priopćio je da se operacija izvlačenja ljudi iz opkoljenoga ukrajinskog grada Mariupolja nastavlja, nekoliko sati nakon što je Rusija optužila tu organizaciju za neuspjeh.

Tijek događaja:

7:42 - Britansko ministarstvo obrane objavilo je obavještajne podatke o situaciji u Ukrajini. Primijetili su koncentraciju ruskih zračnih aktivnosti na jugoistoku Ukrajine - što sugerira da je dio strateškog preusmjeravanja Moskve na regiju. Iako su ruske snage još uvijek sposobne za amfibijsko iskrcavanje na ukrajinskom teritoriju, Velika Britanija vjeruje da bi ovo bila sve rizičnija operacija s obzirom na vrijeme koje ukrajinske snage sada moraju pripremiti.

Mine prijavljene u Crnom moru predstavljaju "ozbiljnu opasnost" za pomorsku djelatnost, priopćilo je Ministarstvo obrane.

U svom najnovijem obavještajnom ažuriranju navodi se da, iako je podrijetlo takvih mina i dalje nejasno i sporno, "njihova prisutnost gotovo je sigurno posljedica ruske pomorske aktivnosti na tom području i pokazuje kako ruska invazija na Ukrajinu utječe na neutralne i civilne interese".

Ruske pomorske snage održavaju blokadu ukrajinske obale u Crnom i Azovskom moru, sprječavajući Ukrajinu da se opskrbi morem, priopćilo je Ministarstvo obrane.

7:00 - Više eksplozija čulo se ujutro u nedjelju u Odesi, lučkom gradu na jugu Ukrajine, a gradska uprava objavila je na internetskim stranicama da je riječ o raketnim napadima. Prema izjavama svjedoka, u gradu se čulo više eksplozija i vidi se dim. Grada je napadnut raketama, a pojedinim dijelovima grada došlo do požara, navela je gradska uprava.

