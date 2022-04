Štern o plaćanju plina rubljima: Rusi su izveli igrokaz, žele uvesti sustav kakav su imali s Jugoslavijom

Za Rusiju "neprijateljske" zemlje od danas, sukladno dekretu predsjednika Vladimira Putina, morale bi ruski plin plaćati u rubljima. To je Putinov odgovor na sankcije koje su EU, SAD i druge zapadne države uvele Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Putin je Zapadu poručio da će onima koji ne žele plaćali Rusiji plin u rubljima obustaviti isporuku tog energenta. A to plaćanje u rubljima trebalo bi izgledati tako da strani kupci prebacuju devize na poseban, "K" račun u Gazprombanku koji nije pod sankcijama. Gazprombank tada bi kupovao rublje u ime kupca plina tako da prebaci rublje na drugi poseban račun "K". Europljani su Putinu poručili da neće pristati na takav način plaćanja plina i da to smatraju ruskom ucjenom.