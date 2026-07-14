Neočekivano spašavanje za tisuće radnika: Nijemci razmatraju potez koji je do nedavno bio tabu

Masovna otpuštanja, ukidanje modela i zatvaranje tvornica. Volkswagen traži izlaz iz duboke krize, a na horizontu se vrlo polako nazire iznenađujuće rješenje. Nijemci ozbiljno razmatraju mogućnost proizvodnje kineskih automobila u Europi. Još prije nekoliko mjeseci takav bi scenarij bio nezamisliv, no uskoro bi mogao postati stvarnost.

Tvornice u Zwickauu, Emdenu i Hannoveru, kao i Audijeva tvornica u Neckarsulmu, prema nagađanjima su među pogonima koncerna Volkswagen kojima prijeti zatvaranje zbog smanjenja troškova. Njemački proizvođač automobila ima previše proizvodnih kapaciteta, ali prodaje premalo vozila, pa bi netko mogao biti prisiljen napustiti tržište. Međutim, iznenađujući spas za neke tvornice i zaposlenike mogli bi, prema informacijama njemačkog automobilskog magazina Automobilwoche, biti – kineski Volkswagenovi modeli.

To nije potpuno neočekivan potez. Izvršni direktor koncerna, Oliver Blume, još je u travnju nagovijestio mogućnost uvoza kineske tehnologije. Razlog je jednostavan: Volkswagen u Kini nudi paletu vozila koja su tehnološki napredna i prilagođena specifičnim potrebama tamošnjih kupaca. Dok europska ID serija u Kini nije ostvarila željeni uspjeh, modeli razvijeni u suradnji s lokalnim partnerima (SAIC, FAW, JAC i Xpeng) bilježe odlične rezultate.

Koji bi modeli iz kineske ponude mogli biti zanimljivi za europsko tržište? Automobilwoche kao primjer navodi veliki SUV ID. Era 9X s tri reda sjedala, koji koristi tzv. produživač dosega (range extender). Riječ je o vozilu koje pokreće prvenstveno električni motor, dok mu dodatni benzinski agregat služi samo kao generator za proizvodnju struje. Takav pogonski koncept Volkswagen trenutačno ne nudi u Europi. Uz to, model bi mogao popuniti prazninu koja je nastala nakon što je obustavljena proizvodnja Touarega.

Dodatna prednost bila bi u tome što bi se time samo nadopunila postojeća ponuda, a to je navodno jedan od čimbenika koje uprava Volkswagena uzima u obzir. Uvoz, primjerice, električnog SUV-a slične veličine i cijene kao postojeći model ID.4 vjerojatno ne bi imao previše smisla. Volkswagen će uskoro u Kini početi prodavati i povoljniji električni SUV Jetta X te električni SUV ID. Aura T6, a nudi i dva električna modela razvijena u suradnji s Xpengom – SUV ID. Unyx 08 i limuzinu ID. Unyx 09. Uz to, ima i čitav niz vlastitih modela, među kojima bi posebno zanimljivi mogli biti pojedini plug-in hibridi.

Ipak, cijeli plan ima nekoliko prepreka. Jedna od njih je prilagodba europskim propisima. Iako su novi kineski modeli bogato opremljeni sigurnosnim sustavima i Kina više ne zaostaje značajno za Europom po sigurnosnim zahtjevima, riječ je o automobilima razvijenima za drugo tržište. Zbog toga bi ih trebalo prilagoditi europskim pravilima. Ako bi se Volkswagen odlučio za uvoz nekog modela razvijenog s lokalnim kineskim proizvođačem, morao bi dobiti i njegovu suglasnost za proizvodnju izvan zajedničkih tvornica.

Zbog toga se razmatraju i drugi načini korištenja kineskih kapaciteta. Jedna od mogućnosti je da Volkswagen ponudi svoje slobodne proizvodne kapacitete kineskom partneru Xpengu, koji trenutačno širi poslovanje u Europi. Ta marka zasad proizvodi automobile iz uvezenih komponenti u austrijskom Grazu kod tvrtke Magna Steyr. Međutim, prema pisanju Automobilwochea, najam Volkswagenovih kapaciteta kineskom partneru nije osobito vjerojatan, ponajprije zbog imidža njemačke marke. Volkswagen bi u Europu mogao donijeti i vlastite kineske platforme te na njima graditi posebne modele za lokalna tržišta, iako to prvotno nije bilo planirano.

Od 2028. godine u Kini bi se trebali početi proizvoditi Volkswagenovi električni modeli na platformi koja je izvorno razvijena samo za kinesko tržište. Suradnja s lokalnim proizvođačima trebala bi služiti kao prijelazno razdoblje, dok Volkswagen ne bude sposoban samostalno razvijati električna vozila i modele s produženim dosegom. Jedan od razloga za takav zaokret je i činjenica da europska serija ID u Kini nije ostvarila očekivani uspjeh. Prema Automobilwocheu, upravo bi uvoz kineske tehnologije mogao biti preferirana opcija ako Volkswagen odluči nešto iz Kine dovesti na europsko tržište. Ipak, riječ je o dugoročnom procesu, ponajprije zbog problema s prilagodbom vozila europskim zahtjevima i dodatnih troškova.

Inače, pojedini kineski Volkswagenovi modeli već povremeno neslužbenim putem dolaze u Europu. Ti automobili nisu prilagođeni europskom tržištu, ali nekim kupcima mogu biti zanimljivi zbog niže cijene i drugačijih karoserijskih izvedbi.