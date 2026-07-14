Zbog izjave o 'etničkom čišćenju Kosova' traži se smjena ministrice: 'To je namjerna provokacija'

Srbijanska ministrica suočila se u utorak sa zahtjevima oporbe i studenata za ostavkom ili smjenom nakon izjave da bi etnički očistila Kosovo. Ministrica za državnu i lokalnu samoupravu Snežana Paunović, iz manjeg koalicijskog partnera Socijalističke partije Srbije (SPS), izjavila je u subotu provladinoj televiziji TV Kurir kako bi 1998. "etnički očistila Kosovo da je bila na mjestu Slobodana Miloševića”.

Nakon što se videosnimka intervjua proširila društvenim mrežama, uslijedila je salva osuda i zahtjeva da se ministricu smijeni s dužnosti ili da sama odstupi. Odgovarajući na te zahtjeve, Paunović je rekla da se "ne odriče politike SPS-a, kao ni prava da analizira što je moglo biti drugačije".

Šef SPS-a i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić kritičarima je uzvratio da su njihovi napadi na Paunović "sramotni i licemjerni", jer oni koji je optužuju za navodno pozivanje na etničko čišćenje istovremeno godinama šute o etničkom čišćenju Srba s Kosova. Među prvima je na izjave Paunović reagirao zastupnik stranke Albanaca, rekavši da "kao zemlja kandidat za članstvo u Europskoj uniji, Srbija ima obvezu poštivati i štititi prava manjinskih zajednica". "Takve izjave su izravno suprotne s tim obvezama", rekao je Kamberi i najavio da će u parlamentu inicirati smjenu ministrice.

Oporbena Zeleno-lijeva fronta vidi njezinu izjavu kao "izravnu prijetnju sigurnosti Srba koji danas žive na Kosovu"."Opasna i zločinačka politika" koju je "provodila stranka ministrice Paunović tijekom devedesetih i početka dvijetisućitih godina ugurala nas je u međunarodnu izolaciju, sankcije, ratove i propast cijelog društva... čije posljedice i dalje trpimo", navodi fronta.

(240605) -- BEIJING, June 5, 2024 (Xinhua) -- Zhao Leji, chairman of the National People's Congress Standing Committee, poses for a photo with deputy speaker of the National Assembly of Serbia Snezana Paunovic in Beijing, capital of China, June 5, 2024. Zhao met with deputy speakers of the National Assembly of Serbia Marina Ragus and Snezana Paunovic here on Wednesday. (Xinhua/Liu Weibing) Photo: Liu Weibing/XINHUA Foto: Liu Weibing/XINHUA

Demokratska stranka smatra da se radi o "namjernoj provokaciji po Vučićevu nalogu", čiji je cilj da "zapaljivom porukom otvori novu javnu debatu, promijeni temu i potisne jedino pitanje na kojem se formirala jasna većina građana Srbije: jesu li za Srbiju ili za mafiju".

Njezinu izjavu je kao "nedopustivu i potpuno suprotnu ustavu, ljudskim pravima i dostojanstvu svakog čovjeka", osudio i studentski pokret koji predvodi višemjesečne protuvladine prosvjede. Posebno je zabrinjavajuće što ovakva poruka dolazi od ministrice zadužene za državnu upravu i lokalnu samoupravu, resora koji mora počivati na jednakosti građana, vladavini prava i zaštiti prava svih, bez obzira na nacionalnu pripadnost, smatraju studenti.