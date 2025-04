Zelenski razočaran reakcijom američkog veleposlanstva na raketni napad

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u subotu je rekao da je izrazio svoje razočarenje odgovorom američkog veleposlanstva na ruski raketni napad u kojem je ubijeno 18 osoba, uključujući devetero djece, u Zelenskijevu rodnom gradu Krivij Rihu. Zelenski, koji je bio oprezan u svojim kritikama Washingtona poslije neugodnog sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući, napisao je na X-u da je nekoliko veleposlanstava u Kijevu osudilo napad u petak te da je navelo Rusiju kao počinitelja.

Rekao je da se u poruci američkog veleposlanstva ne navodi Rusija u osudi napada. - Nažalost, odgovor američkog veleposlanstva je iznenađujuće razočaravajući - takva snažna zemlja, takvi snažni ljudi, a opet tako slaba reakcija - napisao je Zelenskij na engleskom. - Čak se boje samo reći riječ "ruski" kad govore o projektilu koji je ubio djecu - dodao je.

Kasnije, u svome noćnom obraćanju, Zelenskij je pohvalio one koji su "rekli istinu jasno i izravno" o napadu. - Ne reći ništa o tome da je to što Rusija ubija djecu balističkim projektilima loše i opasno - rekao je. - To samo ohrabruje zločince u Moskvi da nastave rat i da ignoriraju diplomaciju. Slabost nikad nije okončala rat.

Američka veleposlanica Bridget Brink o napadu je napisala na X-u: "Užasnuta sam što je večerašnji napad balističkim projektilom pogodio blizinu igrališta i restorana u Krivij Rihu. Više od 50 ozlijeđenih i 16 ubijenih. Zato ovaj rat mora stati."

Pod predsjednikom Trumpom, Sjedinjene Države napravile su korake prema poboljšanju odnosa s Rusijom, što je zaokret u pristupu od njegova prethodnika Joea Bidena. Zelenskij je nastojao izgladiti odnose s Trumpom od neugodnog susreta u Ovalnom uredu te je pohvalio američka nastojanja da se postigne dogovor o završetku trogodišnjeg rata s Rusijom.