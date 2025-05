Zelenski još čeka odgovor na prijedlog: 'Moskva je cijeli dan šutjela. Vrlo čudna tišina...'

"Nažalost, svijet još uvijek nije dobio jasan odgovor Rusije na brojne prijedloge za primirje", ustvrdio je večeras ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ukrajina je uvijek, kako kaže, podržavala diplomaciju, a on je spreman otići u Tursku. "Rusko granatiranje i napadi se nastavljaju. Moskva je cijeli dan šutjela u vezi s prijedlogom za izravan sastanak. Vrlo čudna tišina. Na ovaj ili onaj način, Rusija će morati okončati ovaj rat – i što prije, to bolje. Nema smisla nastavljati s ubijanjem. Predsjednik Erdoğan izrazio je punu spremnost da ugosti sastanak. Važno je da predsjednik Trump u potpunosti podržava sastanak, a mi bismo željeli da on pronađe priliku da dođe u Tursku", ističe Zelenski.

Američki predsjednik Donald Trump ponudio je u ponedjeljak da osobno dođe na moguće pregovore između Ukrajine i Rusije u Turskoj kasnije ovog tjedna. Trump je to rekao dan nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio da će otputovati u Istanbul gdje će, kako je rekao, čekati ruskog kolegu Vladimira Putina. Kremlj nije odgovorio na taj najnoviji prijedlog.

Ukraine has always supported diplomacy. I am ready to come to Türkiye. Unfortunately, the world still has not received a clear response from Russia to the numerous proposals for a ceasefire.



Russian shelling and assaults continue. Moscow has remained silent all day regarding the… pic.twitter.com/4AGiLX5Sdf