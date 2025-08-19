Zelenski je jednim potezom uspio oduševiti Trumpa: 'To je najbolje što imam'

Sudbine naroda rijetko, ako ikada, ovise o modnim odabirima, ali je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak očito računao da bi mali modni potez mogao pomoći u diplomaciji i potaknuti američkog predsjednika Donalda Trumpa da podrži postizanje mirovnog sporazuma s Rusijom. Unatoč teškoj ratnoj situaciji u Ukrajini, među novinarima u Bijeloj kući najviše se nagađalo o tome hoće li Zelenski ovoga puta nositi odijelo?

U veljači je ukrajinski čelnik bio izložen porugama američkog novinara jer je prigodom posjeta Ovalnom uredu nosio vojničku odjeću, a ne poslovno odijelo. Taj sarkastični komentar potaknuo je Trumpa i potpredsjednika JD Vancea da napadnu Zelenskog jer "nije dovoljno zahvalan" na američkoj pomoći u ratu protiv Rusije. Šest mjeseci kasnije – potpuno druga slika. "Ne mogu vjerovati, oduševljen sam", rekao je Trump diveći se Zelenskom u elegantnoj crnoj jakni i košulji s ovratnikom."To je najbolje što imam", našalio se Zelenski, bivši televizijski komičar koji je postao predsjednik.

Vedra atmosfera nastavila se i unutar Ovalnog ureda, mjesta gdje je Zelenski u veljači bio javno posramljen. Zelenski je pokušao dodatno pridobiti Trumpa, milijardera kojeg se rijetko viđa u ičemu osim u prepoznatljivim plavim odijelima, i na druge načine. Predao je pismo za Melaniju Trump od svoje supruge Olene, u kojem joj zahvaljuje što je pisala Putinu i pozvala ga da spasi živote djece.

Nekima se usmjerenost na odjeću ukrajinskog predsjednika, umjesto na složene mirovne pregovore u ratu koji je odnio desetke tisuća života, može činiti bizarna. No taj detalj također otkriva koliko daleko strani čelnici moraju ići kako bi pridobili često nepredvidivog američkog predsjednika. Prema medijskim izvorima Zelenski je prošao i poseban trening za susret s Trumpom kod europskih čelnika, osobito finskog predsjednika Alexandera Stubba, koji je i sam dobio pohvale od Trumpa za "mladenačku energiju".

Zelenski je u ovom posjetu bio znatno pomirljiviji nego u veljači i čak je zahvalio Trumpu na karti koja prikazuje teritorij koji je Rusija preuzela od Ukrajine. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte također se našalio na račun mode. "Izgledam li dovoljno pristojno?" upitao je nizozemski čelnik Trumpova šefa protokola kroz smijeh, zakopčavajući sako pri dolasku u Bijelu kuću.