'Sad je fin dečko'

VIDEO Novinar koji je zadnji put 'popljuvao' Zelenskog, sad ga hvalio zbog odijela. Evo kako mu je Ukrajinac spustio

Trump i Zelenski
Reuters
Autor
Lina Šantak
18.08.2025.
u 21:05

Na prošlom sastanku dvojce lidera u veljači, nosio je puno ležerniju odjeću, a novinar Brian Glenn s konzervativnog kanala Real America’s Voice otvoreno ga je pitao zašto ne nosi odijelo, poručivši da je riječ o najvišoj instituciji u državi.

Danas iza 19 sati krenuo je bilateralni sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Ususret sastanku s ukrajinskim predsjednikom i europskim liderima, Trump je izjavio kako je današnji dan iznimno značajan za SAD, nazvavši ga "velikim danom" i "velikom čašću".

Dočekao je Zelenskog u Bijeloj kući, a zatim su sjeli u Ovalni ured, gdje se dogodila zanimljva situacija. Naime, ukrajinski predsjednik na sastanak je došao u formalnijem izdanju od onoga na koje je svijet navikao- još uvijek bez klasičnog odijela i kravate, no u elegantom crnom vojnom odijelu.

Na prošlom sastanku dvojce lidera u veljači, nosio je puno ležerniju odjeću, a novinar Brian Glenn s konzervativnog kanala Real America’s Voice otvoreno ga je pitao zašto ne nosi odijelo, poručivši da je riječ o najvišoj instituciji u državi, a on se ne odijeva primjereno, piše Politico. Zelenski mu je odgovorio: „Nositi ću odijelo kada završi rat. Možda poput vašeg, a možda i bolji.”

Novinar pohvalio Zelenskog za odjelo, ovaj mu odgovorio: 'A vi ste u istom'

Glenn je ovaj put je započeo susret s komplimentom: "Prije svega, predsjedniče Zelenski, izgledate sjajno u tom odijelu", rekao je Glenn, na što se odmah nadovezao Trump: "Isto sam ja rekao."

Glenn je zatim dodao: "Izgledate dobro", a Trump ponovno potvrdio: "Isto sam ja rekao. Sjećaš se? To je onaj koji te napao prošli put. Vidiš? Sad je fin dečko." Zelenski se na to nasmijao i kratko odgovorio: "Sjećam se."

Glenn je iskoristio priliku za ispriku: "Ispričavam vam se. Izgledate odlično." No, Zelenski mu nije ostao dužan i uz osmijeh primijetio: "Ali vi ste u istom odijelu. Vidite, ja sam se presvukao, vi niste." Na to je Glenn uzvratio: "Možda je vaše puno bolje od moga."

Elvira Gasanova, jedna od Zelenskijevih dizajnerica koji stoji iza njegovih prepoznatljivih javnih izdanja rekla je za Politico da je predsjednik „trenutno u fazi kad svaki detalj ima značaj – izgled, raspoloženje, emocije – i zato pažljivo bira imidž koji najbolje odgovara njegovoj ulozi i trenutku.”

Donald Trump Volodimir Zelenski

Avatar Fra Brne
Fra Brne
21:38 18.08.2025.

I? Kako mu je spustio?

