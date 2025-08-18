VIDEO Novinar koji je zadnji put 'popljuvao' Zelenskog, sad ga hvalio zbog odijela. Evo kako mu je Ukrajinac spustio

Danas iza 19 sati krenuo je bilateralni sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Ususret sastanku s ukrajinskim predsjednikom i europskim liderima, Trump je izjavio kako je današnji dan iznimno značajan za SAD, nazvavši ga "velikim danom" i "velikom čašću".

Dočekao je Zelenskog u Bijeloj kući, a zatim su sjeli u Ovalni ured, gdje se dogodila zanimljva situacija. Naime, ukrajinski predsjednik na sastanak je došao u formalnijem izdanju od onoga na koje je svijet navikao- još uvijek bez klasičnog odijela i kravate, no u elegantom crnom vojnom odijelu.

Na prošlom sastanku dvojce lidera u veljači, nosio je puno ležerniju odjeću, a novinar Brian Glenn s konzervativnog kanala Real America’s Voice otvoreno ga je pitao zašto ne nosi odijelo, poručivši da je riječ o najvišoj instituciji u državi, a on se ne odijeva primjereno, piše Politico. Zelenski mu je odgovorio: „Nositi ću odijelo kada završi rat. Možda poput vašeg, a možda i bolji.”

Glenn je ovaj put je započeo susret s komplimentom: "Prije svega, predsjedniče Zelenski, izgledate sjajno u tom odijelu", rekao je Glenn, na što se odmah nadovezao Trump: "Isto sam ja rekao."

Glenn je zatim dodao: "Izgledate dobro", a Trump ponovno potvrdio: "Isto sam ja rekao. Sjećaš se? To je onaj koji te napao prošli put. Vidiš? Sad je fin dečko." Zelenski se na to nasmijao i kratko odgovorio: "Sjećam se."

Glenn je iskoristio priliku za ispriku: "Ispričavam vam se. Izgledate odlično." No, Zelenski mu nije ostao dužan i uz osmijeh primijetio: "Ali vi ste u istom odijelu. Vidite, ja sam se presvukao, vi niste." Na to je Glenn uzvratio: "Možda je vaše puno bolje od moga."

Elvira Gasanova, jedna od Zelenskijevih dizajnerica koji stoji iza njegovih prepoznatljivih javnih izdanja rekla je za Politico da je predsjednik „trenutno u fazi kad svaki detalj ima značaj – izgled, raspoloženje, emocije – i zato pažljivo bira imidž koji najbolje odgovara njegovoj ulozi i trenutku.”