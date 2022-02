Što otkrivaju njihovi nastupi: Zelenski iskreno zabrinut, Putin napet jer laže

”Mnogo je lažnih informacija koje govore da sam naredio ukrajinskoj vojsci da se preda. Dakle, slušajte - ja sam ovdje. Ne polažemo oružje, zaštitit ćemo svoju zemlju. Naše oružje je naša istina, to je naša država, to su naša djeca i mi ćemo ih zaštititi!”, poručio je jučer ujutro na Twitteru i Facebooku prvi čovjek Ukrajine Volodimir Zelenski u još jednoj u nizu poruka koje je sam snimao, mobitelom iz ruke na ulici u središtu Kijeva. Rekao je da je odbio ponudu SAD-a za evakuaciju iz glavnoga grada u čijim se predgrađima vode borbe, nakon čega se nasmiješio i poželio svima dobro jutro.

Sam snima poruke, bira za pozadinu važne i simbolične zgrade u Kijevu, a ako nema suradnika, na snimkama je sam, vojske na njima nema. Time Zelenski šalje poruku da je “samo jedan od Ukrajinaca” i da će dijeliti njihovu sudbinu. A shvatio je i da je posebno bitno zadržati Kijev, te stanovnicima daje i osobni primjer ostanka u gradu.

Drugi dio poruka Zelenskog su one službenije, manje osobne, koje vjerojatno postavlja netko od osoblja, i u kojima obavještava javnost o kontaktima sa svjetskim čelnicima, pregovorima o dostavi vojne i druge pomoći.

One zajedno su, smatraju naši komunikolozi, iznimno dobra reakcija na rat i krizu koje Zelenski vjerojatno nikad ni u primislima nije mogao zamisliti.

- On je sada, u kriznom vremenu, puno bolji komunikator nego što je to bio na samom početku dolaska na vlast. Tada je bilo sumnji kako će jedan glumac zapravo voditi državu i sve što je on govorio nije bilo interpretirano dovoljno ozbiljno. Danas vrlo moderno, pametno i konstruktivno komunicira. Njegova je glavna ideja pokazati da je s ljudima, da je među njima, da nikamo ne ide, da ostaje uz njih. Dakle, daje im sigurnost, daje im nadu i pri tome još komunicira s ciljem da obavijesti što više svjetsku javnost kakva je situacija u Ukrajini - kazuje naša istaknuta komunikologinja Smiljana Leinert-Novosel.

S njom se slaže i komunikolog Danijel Labaš koji smatra da predsjedniku Ukrajine sada pomaže i njegovo iskustvo u medijskom nastupu.

- Glumac je i sigurno u tom javnom nastupu zna na koji način se nešto može iskoristiti, no bitno je za ovu situaciju što on svoje riječi potvrđuje i djelom. To je bitno u politici, i naročito u ovakvim situacijama. On to jako dobro radi ovih dana i time što nije napustio Kijev, ali i time što se nije okružio vojskom. Ako je vojska oko vas, tjelohranitelji, onda ipak sebe stavljate u prvi plan, pokazujete time da ste posebni, drukčiji od ostalih ljudi. A ovako je Zelenski samo jedan od njih - kazuje Labaš te ističe da, za razliku od Zelenskog, posljednjih nekoliko javnih nastupa ruskog predsjednika Putina otkrivaju svu njegovu napetost.

- Ovih dana djeluje vrlo napeto i nisam siguran ne skrivaju li se iza toga neke stvari. Kad lažete ljudima, skrivate nešto, pokušavate raditi to što Putin sada radi, kontrolirati svoju neverbalnu komunikaciju - dodaje Labaš.

Za razliku od Zelenskog, Putin i ne pokušava biti samo jedan od Rusa.

- Po nastupu se vidi - on je sad taj koji zna što radi, koji će provesti sve što želi i ostvariti cilj, a taj krajnji cilj zna samo on. Drugim riječima, on je iznad svih, on je moćan, on je pri tome itekako inteligentan i dobar strateg, ali što to znači za ljude – da gotovo nimalo ne sudjeluju u događajima, da su samo promatrači. Vojska tako i funkcionira, ali gledano s pozicije svijeta, Putina se sve više doživljava kao usamljenog, izdvojenog - smatra Leinert Novosel.

Simpatije svijeta, i zbog ovakva dva tipa komuniciranja, na strani su Zelenskog.

- Komunikacijski gledano, Zelenski vodi u odnosu na Putina, što se tiče nas koji iz daljine to promatramo. Mislim da on ima sve simpatije na svojoj strani, i zbog takvog nastupa i zbog toga što je spreman riskirati i život, ali ne želi napustiti svoju domovinu - zaključuje Labaš.

