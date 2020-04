Zdravko Marić najavio ukidanje parafiskalnih nameta, oglasio se i HUP

Sindikati ne pristaju na rezanje plaća koje je, kako se čini, sve izvjesnije. U ovom trenutku ne odriču se ničega, no ako kriza potraje, onda će se stvari mijenjati.

Ministar financija Zdravko Marić gostujući u Dnevniku Nove TV kazao je kako je prošli tjedan vlada donijela uštede i preraspodjele 2,1 milijardi kuna na svim stavkama.

"Rekli smo od prvog dana našeg mandata, za vrijeme koronavirusa jedina stavka koju nećemo dirati su mirovine", istaknuo je.

Komentirao je i plaće u javnom sektoru.

"Ja se iskreno nadam da ćemo uskoro doći do rješenja jer ovo što smo do sada napravili, što se tiče ušteda, je veliki iskorak, ali još nismo ni na pola puta onoga što priželjkujemo i trebamo učiniti što se tiče ušteda", dodao je Marić.

"Okolnosti su takve da svi moramo shvatiti kakva je situacija. Nama mjesečno za funkcioniranje države treba između 13 i 15 milijardi kuna. Plaće u tom cijelom iznosu su negdje oko 2,5 milijarde kuna i nisu jedina stavka. Tu su mirovine, ali i zdravstveni sustav i socijala, treba sagledati sve stvari i mjere koje smo uveli za gospodarstvo", naveo je.

"Apelirao bih da nam ne trebaju podjele na javni i privatni sektor. Možemo svi doprinijeti gospodarskoj aktivnosti i bilo kakvom stvaranju dodatne vrijednosti i trebamo to učiniti i za one koji to ne mogu", kazao je Marić.

Kaže da je dobra vijest u svemu tome i dogovor s Europskom središnjom bankom.

"Plod naših razgovora koje smo imali proteklih tjedana, i od strane HNB-a i premijera, prepoznati su naši rezultati i napori da uđemo u tečajni devizni mehanizam. Ono što je najvažnije - ta mjera je zapravo izravni stimulans, izravna pomoć i podrška tečajnoj politici - za stabilnost tečaja, to je ljudima važno", objasnio je.

Moglo bi biti još teže

Kazao je kako Hrvatska može ovo sve izdržati, ali da će biti teško.

"Javno smo komunicirali procjene. Govorimo o iznosima zaista velikim u tri mjeseca - od 65 do 70 milijardi kuna i to je vrlo izazovno", kazao je Marić i dodao kako će biti teško ova tri mjeseca, a stvari bi dalje mogle biti još teže i kompleksnije.

Marić navodi da je do danas sam dobio podatak o 7500 zahtjeva građana i poduzetnika prema bankama.

"Radi se većinom o moratorijima, dakle odgodi plaćanja kreditnih obveza. Ostalo se odnosi na nova sredstva, likvidna sredstva", objasnio je.

Ukidanje parafiskalnih nameta

Za ukidanje parafiskalnih nameta koji opterećuju gospodarstvo kratko je rekao da je došlo vrijeme za ukidanje.

"Ako je država spremna u ovim okolnostima odgađati, oslobađati potpuno ili djelomično mirovinsko i zdravstveno osiguranje, u situacijama kad je zdravstveni i mirovinski sustav prilično napregnut, mislim da tu imamo prostora za uštedu. Ukidat ćemo ih u jednom od sljedećih krugova. Vlada će s tim izaći kad sve pripremimo", najavio je ministar Marić.

"Ima tu puno resora koji su uključeni, svaki od parafiskalnih nameta pripada nekom od resora, ja se nadam da ćemo analize brzo završiti", zaključio je.

HUP: Pozdravljamo najavu ministra

U međuvremenu se povodom Marićeve najave priopćenjem oglasio i HUP.

"Pozdravljamo najavu ministra Marića o brzom ukidanju parafiskalnih nameta što će značajno pridonijeti lakšem prevladavanju ove krize. Hrvatska udruga poslodavaca posljednjih godina u dijalogu s Vladom RH pregovara i smanjuje parafiskalne namete. U situaciji u kojoj se nalazimo zbog korona virusa od samog početka intenzivno razgovaramo, a predlagali smo i predlažemo Vladi da se za 20 najvećih nameta- koji čine najveće financijsko opterećenje za poslodavce- razgovora I pregovara o postotnom smanjenju. Za ostatak od njih 400-tinjak apsolutno treba donijeti jednu mjeru u kojem se oni ili ukidaju ili svi smanjuju za 70 posto", izjavio je direktor HUP-a, Davor Majetić.