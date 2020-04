Božinović: 'Produžujemo mjere, a to ne znači da se neće dogoditi neko popuštanje'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je kako mjere koje je zbog epidemije koronavirusa uveo Nacionalni stožer za civilnu zaštitu će biti produljene, a koje prema prvobitnoj odluci traju do nedjelje, 19. travnja.

- U nedjelju te prve mjere istječu i vjerojatno idemo s produženjem jer najvažnije je da pratimo savjete epidemiologa, a oni kažu da bi pet do sedam dana trebalo imati pad oboljelih da se ide u popuštanje mjera. Naravno da razgovaramo o tome svakodnevno, jasna nam je i situacija kad govorimo o gospodarstvu, o osiguranju uvjeta za život. Krećemo se po uskoj margini, naravno da je na prvom mjestu zaštita zdravlja, života, no moramo razmišljati kada bi se i koje mjere mogle popuštati - rekao je Božinović za RTL Danas.

Kako je naveo, to ne znači da se ne može dogoditi nešto u smislu popuštanju.

- Vidi se da su naše mjere bile dobre, Hrvatska ima stvarno dobar rezultat kada se gleda prosjek broja oboljelih. Naravno da nam je žao svake umrle osobe, no naš zdravstveni sustav nije opterećen kao u drugim zemljama i nadamo se da će nam to omogućiti da u neko dogledno vrijeme razmišljanje o popuštanju. Tu treba biti jasan, popuštanje vjerojatno znači i povećanje rizika kad govorimo o broju oboljelih - kazao je čelnik Nacionalnog stožera.

Mjere koje traju do 19. travnja trajale su mjesec dana, no nove neće biti uvedene na isti period. Božinović je ispričao kako razmišljaju da to bude kraće, no i da se to može promijeniti u pet dana.

- Sve ovisi o epidemiološkoj situaciji jer nam je stvarno na prvom mjestu sačuvati živote - rekao je Božinović i nadometnuo kako o popuštanju potencijalnih mjera ovisi kako će se Hrvatska nositi s borbom protiv zaraze u sljedećim danima i to će upravo biti jedan od elemenata temelja odluke.

- Ne možemo govoriti o nekim datumima. U ovom trenutku datum bi sigurno bio breaking news, no u ovom trenutku nitko racionalno ne može reći da će nešto biti taj i taj dan. To nitko ne zna - kazao je ministar unutarnjih poslova za RTL Danas.

Kako je istaknuo, o svemu će odlučiti Vlada.

- Stožer je tu, on je Vladin stožer, a Vlada je ta koja kontrolira cijeli proces. Stožer postoji kao Vladino tijel oda bi se neke odluke donosilo hitno, potrebno je tijelo koje je operativno - osvrnuo se Božinović i o Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kao i o SDP-ov amandman da Vlada bude ta koja odlučuje, a ne Stožer.

Na pitanje očekuje li potporu oporbe na glasanju u petak o spomenutom zakonu: - Očekujem potporu svih koji racionalno postupaju u ovoj situaciji jer mislim da mi to radimo od prvog dana, a o tome i govore naši rezultati. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koje se cijelo vrijeme drži na dvocifrenom broju novih oboljelih. Mislim da sve što smo dosad radili je upravo zato što smo slušali struku i donosili pravovremenu odluke.