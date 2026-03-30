Neviđen incident u Jeruzalemu, stigle oštre reakcije i iz Europe: 'Ovo je ozbiljan presedan'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je u ponedjeljak da je naredio vlastima da najvišem predstavniku Katoličke Crkve u Svetoj zemlji odmah odobre pristup Bazilici Svetog groba nakon što ga je policija dan ranije blokirala, što je izazvalo oštre kritike globalnih čelnika. „Naložio sam nadležnim vlastima da odobre kardinalu Pierbattisti Pizzaballi puni i trenutni pristup Crkvi Svetog groba u Jeruzalemu“, napisao je Netanyahu u ponedjeljak ujutro u platformi X.

Kardinala Pizzaballu je u nedjelju zaustavila izraelska policija dok je išao u crkvu u jeruzalemskom Starom gradu kako bi slavio misu na Cvjetnicu, priopćio je Jeruzalemski latinski patrijarhat, nazivajući incident "ozbiljnim presedanom". Izraelska policija i Netanyahu opravdavali su u nedjelju zabranu pristupa svetim mjestima u Starom gradu sigurnosnim razlozima povezanim s ratom u Iranu. Europski čelnici odmah su osudili taj potez.

Visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas osudila je na društvenim mrežama „kršenje vjerske slobode“ nakon što je Izrael spriječio latinskog patrijarha Jeruzalema da slavi misu na Cvjetnicu u Crkvi Svetog groba. „Odluka izraelske policije da zabrani jeruzalemskom latinskom patrijarhu ulazak u Crkvu Svetog groba na Cvjetnicu predstavlja kršenje vjerske slobode i dugogodišnje zaštite koja regulira sveta mjesta“, poručila je. „Sloboda bogoslužja u Jeruzalemu mora biti u potpunosti zajamčena, bez iznimke, za sve vjere. Multireligijski karakter Jeruzalema mora biti zaštićen“, dodala je.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da je taj potez "uvreda ne samo vjernicima već i svakoj zajednici koja priznaje vjersku slobodu", dok je ministar vanjskih poslova Antonio Tajani pozvao izraelskog veleposlanika u Italiji na razgovor kako bi dao objašnjenje tog incidenta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron također je osudio potez i rekao da je došao u kontekstu "zabrinjavajućeg porasta kršenja statusa svetih mjesta u Jeruzalemu".

"Sloboda održavanja vjerskih obreda u Jeruzalemu mora biti osigurana za sve religije", napisao je Macron na X-u. Poljski predsjednik Karol Nawrocki "snažno" se usprotivio tom potezu i na platformi X izrazio podršku kardinalu. "Postupci izraelske policije, koje osuđujem, izraz su nepoštovanja kršćanske tradicije i kulture", poručio je poljski čelnik.

Španjolski premijer Pedro Sanchez osudio je izraelsko sprječavanje latinskog patrijarha Jeruzalema da slavi misu na Cvjetnicu u Crkvi Svetog groba kao napad na vjersku slobodu. "Netanyahu je spriječio katolike da slave Cvjetnicu na svetim mjestima u Jeruzalemu", objavio je na X-u. "Bez ikakvog objašnjenja. Bez ikakvih razloga ili opravdanja. Osuđujemo ovaj neopravdani napad na vjersku slobodu i zahtijevamo da Izrael poštuje raznolikost vjera i međunarodnog prava. Jer je bez tolerancije suživot nemoguć", istaknuo je Sanchez u objavi.

Portugalsko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da odluka izraelskih vlasti "zaslužuje duboku osudu", pozivajući ih "da jamče i podržavaju slobodu vjeroispovijesti i bogoslužja". Malteški ministar vanjskih poslova Ian Borg izrazio je duboku zabrinutost zbog odluke izraelske policije, rekavši da se pristup "najsvetijem mjestu kršćanstva, posebno za privatnu liturgiju Velikog tjedna, mora poštovati".

Njemačka novinska agencija dpa prenosi da je zastupnik Armin Laschet, koji predsjedava odborom za vanjske poslove Bundestaga, nazvao incident neprihvatljivim, rekavši da je prekršio stoljetnu tradiciju slobodnog pristupa najsvetijem mjestu kršćanstva tijekom Velikog tjedna. Američki veleposlanik u Izraelu, Mike Huckabee, rekao je da se radi o "nesretnom prekoračenju" koje je "teško razumjeti ili opravdati".

Ured kardinala Pizzaballe priopćio je u nedjelju nakon zabrane da je to "prvi put u stoljećima" da je latinskom patrijarhu Jeruzalema uskraćen pristup svetom mjestu na Cvjetnicu, koja označava Kristov povratak u Jeruzalem. On i fra Francesco Ielpo, službeni čuvar Crkve Svetog groba, bili su "prisiljeni" vratiti se nakon što su zaustavljeni na putu prema crkvi, gdje se vjeruje da je Krist također pokopan i potom uskrsnuo, navodi se. "Ovaj incident je ozbiljan presedan i zanemaruje osjećaje milijardi ljudi diljem svijeta koji tijekom ovog tjedna gledaju u Jeruzalem", navodi se u izjavi patrijarhata.

"Ova brzopleta i u osnovi pogrešna odluka, okaljana neprimjerenim razmatranjima, predstavlja ekstremno odstupanje od osnovnih načela razumnosti, slobode bogoslužja i poštovanja statusa quo." Patrijarhat je rekao da je slijedio sva "nametnuta ograničenja" i djelovao odgovorno od početka rata, dodajući da je nedjeljna odluka bila "očito nerazumna i krajnje nesrazmjerna mjera". Izraelski predsjednik Isaac Herzog rekao je u nedjelju da je nazvao kardinala Pizzaballu kako bi izrazio svoju "veliku žalost" zbog "nesretnog incidenta".

"Pojasnio sam da je incident proizašao iz sigurnosnih razloga zbog kontinuirane prijetnje raketnim napadima iranskog terorističkog režima na civilno stanovništvo u Izraelu, nakon prethodnih incidenata u kojima su iranske rakete pale na područje Starog grada Jeruzalema posljednjih dana", kaže Herzog. Rekao je da je također potvrdio "nepokolebljivu predanost Izraela slobodi vjeroispovijesti za sve vjere i održavanju statusa quo na svetim mjestima Jeruzalema".