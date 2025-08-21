Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
SLUČAJ IZ ŠPANJOLSKE

Turistima stiglo upozorenje, pojavila se životinja čiji ubod može biti opasan: 'Kupanje je zabranjeno'

Pixabay/ilustracija
Autori: Večernji list, Eva Berišić
21.08.2025.
u 17:26

„Kupanje je zabranjeno nakon pojave na plaži Vivers dvaju primjeraka Glaucus atlanticus, poznatih kao Plavi zmaj”, dodavši da se ljudi „moraju držati podalje od ove životinje zbog njezina uboda”.

Ubod morskog puža golaća, poznatog kao Glaucus atlanticus ili plavi zmaj, može izazvati „mučninu, bol, povraćanje i akutni alergijski kontaktni dermatitis”. Upravo zbog njegove pojave, vlasti na Costa Blanci upozorile su turiste da ne ulaze u more. Plivanje je zabranjeno na sedam milja dugom dijelu obale u području Guardamar del Segura, sjeverno od Torrevieje, nakon što su na plaži uočena dva primjerka plavog zmaja, obavještava SkyNews.

Gradonačelnik José Luis Sáez u srijedu je objavio na platformi X: „Kupanje je zabranjeno nakon pojave na plaži Vivers dvaju primjeraka Glaucus atlanticus, poznatih kao Plavi zmaj”, dodavši da se ljudi „moraju držati podalje od ove životinje zbog njezina uboda”. Već sljedećeg dana, u četvrtak, objavio je novu poruku kako je upozorenje sniženo na žuto, nakon završetka „posebnog nadzornog postupka”. Sky News je kontaktirao gradonačelnika kako bi upitao jesu li plaže ponovno otvorene.

Glaucus atlanticus je vrsta morskog puža golaća koja se hrani iznimno otrovnim stvorenjima, među njima i „portugalskim ratnim brodom”. Prema pisanju Australian Geographic: „Očaravajuće plavo stvorenje apsorbira žarne stanice iz hrane i pohranjuje ih u koncentriranim dozama, čime njegov ubod postaje daleko snažniji od uboda njegova plijena. Tipični simptomi uboda plavog zmaja uključuju mučninu, bol, povraćanje i akutni alergijski kontaktni dermatitis.”

Za razliku od većine morskih puževa golaća koji žive na dnu, plavi zmaj „progutaju malu mjehurić zraka, što im omogućuje da plutaju na površini oceana, ali ih istodobno prepušta na milost i nemilost vremenskim prilikama”, pa ih vjetrovi često nanesu na obalu. Kako navodi One Earth, plavi zmaj obično naraste do „3 cm, odnosno nešto više od jednog inča duljine”. Ove „ornamentirane” životinje žive na površini Atlantskog, Tihog i Indijskog oceana, u tropskim i umjerenim vodama diljem svijeta. „Plavi zmaj pohranjuje žarne nematociste portugalskog ratnog broda u svoje prstolike izrasline, čime sam postaje jednako otrovan za predatore”, dodaje One Earth.

Ključne riječi
zabrana kupanja otrovni morski puž Španjolska plavi zmaj

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još