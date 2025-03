'Ulično uznemiravanje je jedan od najčešćih oblika nasilja nad ženama'

Uznemiravanje na ulici stvarnost je s kojom se suočava velik broj žena diljem svijeta, a često ostaje zanemareno ili neprijavljeno. Kako bi potaknuli svijest o ovom problemu i educirali javnost o načinima prepoznavanja i reagiranja, L'Oréal Paris i Zaklada Solidarna pokrenuli su kampanju "Uznemiravanje na ulici nikada nije tvoja krivica", koja je dio globalnog programa "Stand Up protiv uznemiravanja na ulici". Ovaj program pruža konkretne alate i metode kako bi građani mogli sigurno i učinkovito reagirati kada svjedoče uznemiravanju. S ciljem da saznamo više o kampanji, njenim ciljevima i dosadašnjim rezultatima, razgovarali smo s Irenom Šarić Dombaj, direktoricom korporativnih komunikacija u L'Oréal Adria-Balkanu i jednom od panelistica na ovogdišnjem Women's Weekendu.

Koji su ključni ciljevi kampanje i kakav utjecaj želite postići? Cilj Stand Up programa je podići svijest o ovom zanemarenom problemu i osnažiti ljude da reagiraju kada se suoče s njim. U cijelom svijetu 80 posto žena doživjelo je ulično uznemiravanje, a zabrinjavajuće je da 85 posto ljudi kaže da ne zna kako reagirati kad tome svjedoči. L'Oréal Paris se oduvijek zalaže za osnaživanje žena i stvaranje pravednijeg i ravnopravnijeg svijeta u kojem se žene osjećaju sigurno i poštovano. Zaklada Solidarna kroz Hrvatski fond za žene, neumorno radi na zaštiti ljudskih prava i osnaživanju žena, pružajući i direktnu financijsku pomoć žrtvama nasilja. Spajanjem snaga želimo podići svijest o ovom problemu i ohrabriti ljude da se bore protiv uznemiravanja na ulici. Reakcije građana na program pokazuju da je ova tema izuzetno važna i da zajedno možemo stvoriti pozitivnu promjenu.

Prema istraživanjima, ulično uznemiravanje je jedan od najčešćih oblika rodno uvjetovanog nasilja u svijetu. Imate li podatke o tome koliko je prisutno u našem društvu? Ulično uznemiravanje je, nažalost, jedan od najčešćih oblika nasilja nad ženama širom svijeta. Istraživanje L'Oréal Parisa i Ipsosa pokazuje da je čak 80 posto žena doživjelo neki oblik seksualnog uznemiravanja u javnom prostoru. Zastrašujuće je da više od polovine ispitanika smatra da su žene ponekad same krive za uznemiravanje, bilo zbog načina odijevanja, ponašanja ili stavova. Skoro polovina žena je doživjela neugodne komentare ili šale na račun svog izgleda, prilagođavajući svoj način odijevanja. Ovi podaci jasno pokazuju da moramo promijeniti i percepciju o vrstama uznemiravanja. Programi poput "Stand Upa " pomažu nam da se zajedno borimo protiv ovog problema, osnažujući žene i potičući sve nas da reagiramo u tim situacijama. Time stvaramo sigurnije okruženje za sve.

Program "Stand up" educira ljude o metodologiji 5D. Možete li objasniti kako funkcionira i kako ona pomaže svjedocima uznemiravanja da reagiraju na siguran način? Mnogi ljudi se boje intervenirati kada svjedoče uznemiravanju, najčešće zbog straha od eskalacije situacije, nesigurnosti kako pravilno reagirati ili uvjerenja da njihova intervencija neće napraviti razliku. Neki jednostavno ne znaju što učiniti ili se boje da će i sami postati meta napada. Zbog toga je L’Oréal Paris 2020. godine pokrenuo ovaj program u partnerstvu s organizacijom Right ToBe. 5D metodologija (odvuci pažnju, dokumentiraj, delegiraj, odgodi, budi direktan/na) pruža jednostavne, nenasilne načine za reakciju te potiče ljude za djelovanje. Trebamo razbiti mitove o uznemiravanju, važno je podizati svijest o tome da reakcija svjedoka može napraviti ogromnu razliku, čak i ako je to samo pružanje podrške žrtvi nakon incidenta. Također, pružiti primjer hrabrih intervencija, pozitivni primjeri iz stvarnog života mogu motivirati druge da reagiraju u sličnim situacijama. Poticanjem solidarnosti i zajedničke odgovornosti ljudi shvaćaju da nisu sami u borbi protiv uznemiravanja i da društvo podržava ovakve reakcije, time će biti spremniji uključiti se. Kroz podršku institucija i javnih kampanja, ako država i organizacije aktivno promoviraju odgovorno građansko ponašanje, ljudi će se osjećati sigurnije.

Koje su najčešće greške koje svjedoci čine, i kako ih izbjeći? Nerijetko ljudi ne reagiraju na uznemiravanje jer smatraju da to nije njihova odgovornost ili se boje da će pogoršati situaciju. Iako je instinkt mnogih ljudi da se direktno suprotstave zlostavljaču, to može prouzročiti kontraefekt i eskalirati situaciju. Umjesto agresije, bolje je koristiti smirene tehnike, poput skretanja pažnje ili traženja pomoći od drugih. Često se događa da se svjedoci fokusiraju samo na zaustavljanje incidenta, ali ne pruže podršku osobi koja je uznemiravana. Nakon što se situacija smiri, treba pitati žrtvu kako se osjeća i treba li pomoć. Ljudi ponekad žele pomoći, ali ne znaju kako, pa se odluče ne reagirati ili oklijevaju s reakcijom. 5D metodologija pruža jasne smjernice kako sigurno i učinkovito reagirati što svakako pomaže u poboljšanju statistika uličnog uznemiravanja. Najvažnije je shvatiti da i mala gesta može napraviti veliku razliku, čak i samo pružanje podrške žrtvi nakon incidenta može imati snažan pozitivan učinak.

Koliko je ljudi do sada prošlo obuku i kakve su povratne informacije sudionika? Do danas je više od 3,7 milijuna ljudi obučeno putem programa "Stand up" u 47 zemalja, s ambicijom da se do kraja ove godine dosegne 4,5 milijuna. Povratne informacije sudionika su izuzetno pozitivne, što ukazuje na učinkovitost i važnost programa u osnaživanju pojedinaca da prepoznaju i reagiraju na uznemiravanje na ulici. Vjerujemo da će program, u suradnji sa Zakladom Solidarna, i u Hrvatskoj doprinijeti podizanju svijesti i osnaživanju građana da se aktivno uključe u borbu protiv uznemiravanja na ulici te stvaranje sigurnijeg okruženja za sve.

Uznemiravanje se ponekad ne prepoznaje ili ga se smatra bezazlenim. Kako razlikovati bezopasnu interakciju od uznemiravanja? Kad vidimo da netko pada ili ispušta nešto u javnosti, instinktivno pomažemo. Zašto nemamo istu reakciju kada vidimo da je netko seksualno uznemiravan na ulici? Vidimo da se to događa, ali s nelagodom skrećemo pogled. Osjećamo potrebu da progovorimo, ali oprezno šutimo. Svi želimo učiniti nešto po tom pitanju, ali ne znamo što ili, još gore, na kraju pomislimo da to nije velika stvar. Nedostatak razumijevanja o uličnoj uznemiravanju i nesigurnost u tome što učiniti ograničavaju našu sposobnost da poduzmemo akciju, čime se smanjuje vrijednost i muškaraca i žena koji trpe ulično uznemiravanje. Upravo kroz naše edukativne treninge, građani će naučiti kako prepoznati uznemiravanje te što činiti kada vidimo da je netko uznemiravan ili što činiti kada se mi sami nađemo u situaciji da nas netko uznemirava. Ključno je djelovati i educirati se, a upravo je to cilj kampanje, da što već broj ljudi potaknemo na djelovanje, obranu ili samozaštitu.

Koje su najveće prepreke u osvještavanju društva o ovom problemu? U mnogim društvima uvredljivi komentari, zviždanje ili neprimjereni dodiri još uvijek se doživljavaju kao "bezazleni" ili "komplimenti". Često se postavlja pitanje što je žena nosila, kako se ponašala ili gdje se nalazila umjesto da se fokus stavi na odgovornost počinitelja. Cilj kampanje "Nikada nije tvoja krivica", koja mijenja narativ i ukazuje da krivnja uvijek leži na onome tko uznemirava veliki je pomak ka učinkovitom smanjenu velikih statističkih podataka o žrtvama uznemiravanja. Mnogi svjedoci ne interveniraju jer ne znaju kako pomoći ili se boje da će eskalirati situacija te se često boje da će, ako progovore, biti izloženi osveti ili ismijavanju. U nekim slučajevima, nadležne institucije ne tretiraju uznemiravanje kao ozbiljan problem, što obeshrabruje žrtve da prijave incidente. Ideja da su žene slabije i da se "moraju prilagoditi" kako bi izbjegle probleme još uvijek je duboko ukorijenjena u društvu stoga su kampanje poput "Stand up" od velike važnosti u edukaciji javnosti te u promoviranju ravnopravnosti i poštovanja. Promjena percepcije je proces koji zahtijeva vrijeme, ali kombinacija edukacije, zakonodavnih promjena i javnih kampanja može napraviti veliku razliku.

L'Oréal Grupa poznata je po svojoj predanosti osnaživanju žena. Na koji način program "Stand up", uz ostale inicijative kompanije, doprinosi ispunjavanju ove misije i kakav dugoročni utjecaj očekujete na društvo kroz ovakve programe? L'Oréal Grupa snažno je posvećena osnaživanju žena i u Hrvatskoj kroz različite dugoročne programe. Jedan od primjera je Nacionalni program L'Oréal - UNESCO "Za žene u znanosti" s pomoću kojeg već 19 godina u Hrvatskoj podržavamo mlade znanstvenice. Do sada smo samo u Hrvatskoj nagradili 70 znanstvenica, pružajući im financijsku podršku i priznanje za njihov rad. Osim toga, od 2020. godine, putem globalnog L'Oréal fonda za žene, podržali smo rad šest udruga koje pomažu ženama i djevojčicama. Ove udruge pružaju različite vrste podrške, uključujući psihološku, pravnu i financijsku pomoć, a neke od njih nude i hitan smještaj te mogućnosti za usavršavanje. Kroz ove programe nastojimo sudjelovati u stvaranju pravednijeg i ravnopravnijeg društva.

Što možemo očekivati od programa "Stand up" u budućnosti i kako se zainteresirani mogu uključiti? Program nastavlja rasti i širiti svoj utjecaj, a cilj je do kraja ove godine obučiti 4,5 milijuna ljudi diljem svijeta, osnažujući ih da prepoznaju i reagiraju na uznemiravanje. Nastavit će se podučavanje metodologija 5D, planira se povećati broj besplatnih online treninga te održavanje više radionica u lokalnim zajednicama, a kroz partnerstva s nevladinim organizacijama i vlastima, program će raditi na poboljšanju pravnih i institucionalnih rješenja za borbu protiv uličnog uznemiravanja. Nastavit će se s kampanjama poput "Nikada nije tvoja krivica", koje mijenjaju percepciju društva o uznemiravanju i predrasudama. Informacije o prijavama dostupne su na stranicama L’Oréal Paris, Zaklade Solidarna i partnera, te na stranicama Stand up protiv uznemiravanja na ulicama.

Koju ključnu poruku želite poslati svima koji ovo čitaju? Što bi trebali zapamtiti? Ključna poruka kampanje "Stand up protiv uznemiravanja na ulicama" je jasna i snažna - uznemiravanje nikada nije tvoja krivica. Ono što želimo da svi zapamte je da nitko ne bi trebao mijenjati svoje ponašanje, izgled ili navike zbog straha od uznemiravanja, promjena mora doći iz društva, a odgovornost je uvijek na onome tko uznemirava.