Zbog pozdrava ZDS uoči Jasenovca idu hitne promjene i teška represija: Kazne veće 35 puta

Zakon koji je odavno pregazilo vrijeme, kojim je u bivšem represivnom sustavu milicija "trenirala strogoću", a u demokraciji policija čuva javni red i mir, nakon 46 godina mijenja se, i to u hitnoj proceduri, samo kako bi se pojačala represija. I to financijska represija u vremenima kad i Ustavni sud pri sankcioniranju države zbog nerazumno dugih postupaka ističe kako je visinu naknade povrijeđenim građanima odredio vodeći računa o trenutačnim gospodarskim i socijalnim prilikama. Aktualne kazne jesu niske (osobito gornja granica), ali da je to tako gorući problem zbog kojeg je nužno provesti savjetovanje s javnošću za samo osam dana u uskrsnom tjednu, to je pretjerivanje. Kakve bi to strašne posljedice nastale da je rasprava odgođena za nakon Uskrsa i produljena još koji tjedan. Prijete li nam neredi i nemiri!? Zašto treba skratiti i saborsku proceduru tako što će se prijedlog tretirati kao konačna verzija zakona?