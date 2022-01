Zbog omikrona se jedni opuštaju, drugi zatvaraju. Pogledajte pregled mjera diljem svijeta

Diljem svijeta incidencije rastu munjevitom brzinom. Neke zemlje pooštravaju mjere, a druge ukazuju na blagi protok oboljenja kod omikron varijante. Deutsche Welle donosi pregled mjera diljem svijeta.

Francuska: svađa oko škola

Sedmodnevna incidencija preko 2.800 i gotovo 370.000 novooboljelih i to u roku od 24 sata. Pod utjecajem ovih brojki Senat u Parizu je krajem tjedna pooštrio pravila za necijepljene. Oni od sada više neće smjeti ulaziti u ugostiteljske objekte ili javne ustanove ili se koristiti željezničkim ili zrakoplovnim sredstvima. Do sada je to bilo moguće uz predočenja negativnog testa. Ove strože mjere bi trebale biti na snazi toliko dugo dok je broj pacijenata na intenzivnim odjelima francuskih bolnica veći od 10.000. Trenutno je takvih pacijenata preko 24.000.

Senat je međutim istodobno odbio pooštrenje kazni u slučaju nepoštivanja pravila. I škole ostaju otvorenima. Francuska je ionako samo na početku pandemije kratko zatvarala obrazovne ustanove. Od tada se ustraje na nastavi uz prisustvo.

No među učiteljima vlada nezadovoljstvo. Prošlog četvrtka (13.1.) su stupili u opći štrajk kojim se htjelo ukazati na to da još uvijek nema jasnih pravila o tome kako bi se trebala odvijati nastava. Kap koja je prelila čašu je bilo mijenjanje pravila o testiranju tri puta u posljednjih nekoliko tjedana.

Danska: popuštanje mjera i cijepljenje

Za razliku od Pariza, na ulicama Kopenhagena vladaju normalni uvjeti. Ništa ne ukazuje na to da zemlja prolazi kroz fazu ekstremne incidencije od preko 2.500. Dnevno se u Danskoj zarazi preko 20.000 osoba. Usprkos tomu su zoološki vrtovi, zabavni parkovi, kina i kazališta i dalje otvoreni. Ulaz je međutim dozvoljen samo onima koji su cijepljeni ili su preboljeli koronavirus kao i onima koji pokažu negativan test.

Omikron-val protječe mnogo blaže od očekivanog, situacija na odjelima intenzivne njege, kako kaže ministar zdravstva Magnus Heunicke, je pod kontrolom. Trenutne brojke su visoke no posljednjih dana su u konstantnom padu. Danska opušteno prolazi kroz omikron-val prije svega zbog visoke stope procijepljenosti od 80 posto. Gotovo 55 posto je primilo booster. Za posebno ugrožene skupine stanovništva je u pripremi i četvrta doza cjepiva.

Španjolska: sporna „gripalizacija"

Španjolska već neko vrijeme raspravlja o intervjuu premijera Pedra Sancheza u kojem je rekao kako bi na koronavirus, s obzirom na visoku stopu procijepljenosti i blagom tijeku omikron-vala, u međuvremenu trebalo sve više gledati kao na gripu.

Na reakcije premijer nije trebao dugo čekati: mnogi liječnici i znanstvenici su, s obzirom na incidenciju od 1.400 i intenzivne odjele pune covid pacijenata, poručili kako se koronavirus ne može uspoređivati s gripom. „Pandemija još nije gotova, a trenutno ni ne znamo u kojem smjeru se kreće", rekao je Oscar Zurriaga, potpredsjednik Španjolskog epidemiološkog društva. On kaže kako se ne zbog velikog broja umrlih od koronavirusa ne mogu donositi usporedbe s gripom.

Španjolsko društvo je podijeljeno oko mjera. I dok je u Madridu, usprkos incidenciji od preko 1.000 od mjera na snazi samo nošenje maske, u drugim regijama Španjolske je u javni život uvedeno pravilo 2G, dakle pristup samo cijepljenima ili onima koji su preboljeli virus.

Velika Britanija: na tragovima Španjolske?

I u Velikoj Britaniji su, slično kao i u Španjolskoj, duhovi oko pitanja kako se odnositi prema koronavirusu, podijeljeni. I ovdje je incidencija s 1.500 visoka, ali je to slučaj i s procijepljenošću od 80 posto. Jedni pozivaju na opuštanje, drugi na oprez. Voditelj britanske udarne grupe za koronavirus, Clive DIx, poziva na „novu normalnost" s obzirom na to da je kod omikron varijante smrtnost usporediva s onom kod vala gripe. On traži „ciljanu strategiju" samo za ugrožene grupe. U Velikoj Britaniji je preko 90 posto stanovništva cijepljeno preko 60 je primilo i booster.

Krajem tjedna je u Velikoj Britaniji karantena skraćena na pet dana kako bi se ublažili izostanci u poduzećima, školama i bolnicama. Još prije nekoliko dana je u bolnice poslano 200 vojnika koji su zamijenili osoblje koje je na bolovanju zbog koronavirusa. Broj operacija koji je odgođen zbog pandemije je porastao na šest milijuna. Stoga nije ni čudo da se o popuštanjima mjera kontroverzno raspravlja na Otoku.

Kina: niski brojevi, nulta tolerancija

Nasuprot mnogim europskim zemljama se u Kini ne može govoriti o popuštanju mjera. I to usprkos činjenici da se u narodnoj republici već mjesecima bilježi incidencija ravna nuli. Usprkos tomu se tri grada, Xian s 13, Anyang s 5,5 i Yuzhou s milijun stanovnika nalaze u potpunoj izolaciji.

Stroge mjere su dio stroge nulte strategije Covida. Već kod pojave prvih slučajeva se cijeli gradovi smještaju u karantenu. Svi stanovnici se testiraju i ne smiju napuštati svoje domove.Prakticira se i prisilno smještanje u karantenske hotele. Aplikacija za praćenje koronavirusa je u Kini obvezna tako da je relativno jednostavno moguće praćenje zaraza i zaraženih. Oni koji stižu u Kinu nekim od preostalih zrakoplovnih linije su prisiljeni na dugotrajnu karantenu.

Službeno se u Kini od početka pandemije zarazilo oko 100.000 osoba. Francuska i Španjolska trenutno bilježe više zaraženih tijekom jednog dana. Ako se izuzmu pojedini gradovi u izolaciji, svakodnevni život u Kini se više-manje normalizirao. No računa se s tim da će se rigorozna politika nulte tolerancije zadržati najmanje do početka Zimskih olimpijskih igara u Pekingu sredinom ožujka.