Zbog brojki čak i Lauc poziva na oprez

Broj zaraženih je opet, i ovaj tjedan, porastao za 45 posto (9583 u odnosu na 6594). Povećan je i broj umrlih za 25 posto, 120 u odnosu na 96 tjedan prije. I 1201 hospitalizirani danas je za 22 posto više nego prethodne nedjelje, a 121 na respiratoru je 34 posto više.

Čak je i znanstvenik prof. dr. sc. Gordan Lauc na Facebooku objavio: “Rast broja zaraženih u Hrvatskoj poziva na oprez.” Ali je i dodao: “Najbolji pokazatelj da stanje nije previše zabrinjavajuće jest broj ljudi koji treba pomoć liječnika. Tu vidimo određeni porast, no on je znatno manji od porasta broja zaraženih.”

Povećanje smrtnih ishoda

Iako, sada je već općepoznato da će se porast broja zaraženih u protekla dva tjedna odraziti na povećanje smrtnih ishoda tek u sljedeća dva tjedna, dok je porast broja umrlih od 25 i 15 posto u protekla dva tjedna posljedica stanja u prva dva tjedna ožujka, kad je broj zaraženih rastao 28 i 16,9 posto, što je tek neznatna, a ne značajna razlika. Po tomu bi do 11. travnja mogli imati još 410 umrlih, ukupno 6300. Projekcija matematičara Nenada Bakića od 11. ožujka predviđa 6120 i to krajem svibnja.

Lauc je optimističan i jer je više od 330.000 ljudi cijepljeno, “što je skoro dvije trećine onih najrizičnijih i oni su već i nakon prve doze u velikoj mjeri zaštićeni od teškog oblika bolesti”. Iako je objema dozama cijepljeno tek 81.000, a potpunu zaštitu cjepivo pruža sedam do 14 dana nakon druge doze, s tim da samo starijih od 65 godina imamo 800.000 te još dosta rizičnih u mlađoj dobi. Doduše, zemlje kao što su Izrael, UK i SAD, koje su procijepile znatan dio stanovništva, osobito rizičnog, bilježe strmoglav pad broja zaraženih i teških oboljenja.

Unatoč tomu, svijet od sredine veljače bilježi novi trend porasta broja zaraženih, proteklih dana i pojačan, dnevno više od 630.000 novozaraženih, kao lani početkom studenoga po podacima Worldometera. Tomu doprinosi porast zaraze u Indiji i osobito Brazilu, koji je prestigao SAD te je gotovo trećina umrlih u svijetu danas bila u Brazilu (3600 od 11.572), dok je u 47 europskih zemalja prema nepotpunim podacima protekla dva dana bilo 2855 i 4002 umrlih.

Broj umrlih u svijetu u ožujku blago raste te je danas bio na razini od sredine studenoga. U Europi trend porasta broja zaraženih ima Francuska, Poljska, Njemačka, Ukrajina, Mađarska, Austrija, Srbija, Bugarska, Rumunjska, Grčka, Italija ima nakon trenda rasta blago smanjenje proteklih dana, a Belgija opet bilježi porast, kao i Hrvatska. Optimizam prof. Lauca baš i nije opravdan. I prema grafikonu novih hospitalizacija koji je sam objavio uočljivo je da je dnevni broj novooboljelih na razini od 23. listopada lani, kada još nismo imali aktualne mjere.

Poboljšanje sa zatopljenjem?

Trenutačna 10.092 aktivno zaražena zadnji smo put imali 27. prosinca, ali tada uz trend smanjenja, pa je stoga usporedivija situacija kad smo 25. listopada bili na istom broju, ali uz trend porasta. Tada smo imali 825 hospitaliziranih, a danas 1201! No nadamo se da je prof. Lauc u pravu kad ističe da bi zatopljenje sljedećih tjedana moglo smiriti epidemiju premda to što najveću incidenciju imaju baš najtoplije županije baš i ne govori tomu u prilog. Zabrinjavajuće je i što je uz 6000 testova više udio pozitivnih porastao od 14 na 18 posto, peti tjedan zaredom nakon što smo od 15 do 21. veljače imali 6 posto. Današnju incidenciju od 395/100.000 stanovnika imali smo 6. siječnja, ali i 26. listopada bez mjera.