Završio u sudaru s 1,87 promila u krvi. Pustili ga jutro nakon pa izazvao nesreću

Muškarac (40) koji je u policiju odveden nakon što je završio u manjoj nesreći dok je vozio pod utjecajem alkohola, već je jutro nakon završio u novoj nesreći koju je izazvao u Petrinji. Kako izvještava sisačko-moslavačka policija, sve se odvilo od subote oko 18.30 sati pa jutra nakon, oko 7, a u drugoj nesreći 40-godišnjak je teže ozlijeđen.

Kako se doznaje, ove subote na županijskoj cesti između mjesta Gornje Mokrice i Nebojan u šumskom predjelu dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom. Do nesreće je došlo kada je uslijed mimoilaženja automobila njemačkih nacionalnih oznaka kojim je upravljao 40-godišnjak pod utjecajem alkohola od 1,87 promila i automobila sisačkih registracija kojim je upravljao 67-godišnjak došlo do kontakta retrovizora, javlja policija.

Zbog počinjenog prekršaja 67-godišnjaku je uručena obavijest o počinjenom prekršaju, dok protiv 40-godišnjeg vozača koji je do otriježnjenja smješten u posebnu prostoriju nadležne policijske postaje slijedi optužni prijedlog nadležnom općinskom sudu.

No odmah nakon što je pušten, 40-godišnjak je to jutro automobilom njemačkih nacionalnih oznaka izazvao novu prometnu nesreću s ozlijeđenim osobama za vrijeme kada mu je vozačka dozvola dan prije oduzeta naredbom. On je po dolasku u raskrižje uslijed neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom, sletio na zemljanu bankinu kojom se nastavio kretati, potom je skrenuo na kolnik i udario u metalnu zaštitnu ogradu.

''U prometnoj nesreći vozač je teže ozlijeđen, dok je troje putnika lakše ozlijeđeno. Zbog počinjenih prekršaja protiv njega slijedi optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu te izvješće nadležnom državnom odvjetništvu'', javlja policija.

