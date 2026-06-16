Kolinda otkrila što je prošlog tjedna radila u Parizu

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović boravila je prošloga tjedna u Parizu, gdje je sudjelovala na sastanku Savjetodavnog vijeća za pomorstvo i industriju tvrtke Bureau Veritas. O svom sudjelovanju izvijestila je putem Facebooku gdje je istaknula kako je s vodećim ljudima industrije razgovarala o aktualnim globalnim izazovima i budućnosti pomorskog sektora.

„Prošloga tjedna u Parizu imala sam zadovoljstvo podijeliti svoja razmišljanja o promjenjivom geopolitičkom okruženju i njegovim implikacijama na globalnu trgovinu, gospodarsku otpornost i međunarodnu suradnju na sastanku Savjetodavnog vijeća za pomorstvo i offshore industriju. Bila mi je čast razgovarati s vodećim ljudima industrije o izazovima i prilikama koji oblikuju budućnost pomorskog sektora“, poručila je Grabar-Kitarović u objavi na Facebooku.