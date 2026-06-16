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Kolinda otkrila što je prošlog tjedna radila u Parizu

KATAR 2022 - Kolinda Grabar Kitarović u Louis Vuitton košulji sa šahovnicom na utakmici Brazila i Švicarske
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
16.06.2026.
u 14:45

"Bila mi je čast razgovarati s vodećim ljudima industrije o izazovima i prilikama koji oblikuju budućnost pomorskog sektora“, poručila je Grabar-Kitarović u objavi na Facebooku.

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović boravila je prošloga tjedna u Parizu, gdje je sudjelovala na sastanku Savjetodavnog vijeća za pomorstvo i industriju tvrtke Bureau Veritas. O svom sudjelovanju izvijestila je putem Facebooku gdje je istaknula kako je s vodećim ljudima industrije razgovarala o aktualnim globalnim izazovima i budućnosti pomorskog sektora.

„Prošloga tjedna u Parizu imala sam zadovoljstvo podijeliti svoja razmišljanja o promjenjivom geopolitičkom okruženju i njegovim implikacijama na globalnu trgovinu, gospodarsku otpornost i međunarodnu suradnju na sastanku Savjetodavnog vijeća za pomorstvo i offshore industriju. Bila mi je čast razgovarati s vodećim ljudima industrije o izazovima i prilikama koji oblikuju budućnost pomorskog sektora“, poručila je Grabar-Kitarović u objavi na Facebooku.

Ključne riječi
Pariz Kolinda Grabar-Kitarović

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