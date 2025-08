Ova dvojica najviše su potrošila: Zastupnici na putovanje i stanove spiskali 761 tisuću eura

Saborski su zastupnici u prvoj polovicu ove godine, bez plaća, potrošili 761 tisuću eura, pokazuje pregled troškova koji još nije konačan, a koji je Hrvatski sabor objavio na svojim internetskim stranicama. Od 1. siječnja do 15. srpnja 2025., slično kao i prethodnih godina, saborski zastupnici najviše su potrošili za najam stanova (preko 253 tisuće eura) i na korištenje osobnih automobila za službene svrhe (preko 198 tisuća eura).

Sabor snosi zastupnicima troškove službenih ili unajmljenih stanova do 650 eura i režija do 70 eura mjesečno za zastupnike sa prebivalištem udaljenim više od 50 kilometara od Zagreba. Snosi im i troškove za kilometražu koju za dolazak na sjednice prijeđu vlastitim automobilom i za cestarinu ili im isplaćuje naknadu za dolazak u Zagreb i povratak kući.

Za cestarine je u šest i pol mjeseci potrošeno nešto više od 37 tisuća eura, za režije nešto više od 18 tisuća eura, a za službene stanove oko 15 tisuća eura. U troškovima je sudjelovalo 125 od 150 zastupnika, njih 25 nije imalo nikakvih dodatnih troškova.

Ukupnim troškovima najviše su pridonijeli Andro Krstulović Opara (HDZ) i Ivan Račan (SDP), kojima su troškove većinom diktirale dužnosti koje obnašaju, članstvo u radnim tijelima koja podrazumijevaju česta inozemna putovanja. Krstulović Opara od ukupno oko 21 tisuću eura, na zrakoplovne karte potrošio je 7505 eura, a na hotele oko 4300 eura. Račan je potrošio nešto više od 16 tisuća eura, od čega na avionske karte oko 8500 eura, a hotele oko 4700 eura. Treća po troškovima je Nikolina Baradić (HDZ), koja je uz plaću potrošila preko 3700 eura, od čega najviše na troškove prijevoza osobnim vozilom (oko 4100 eura).

U skupinu zastupnika s preko 10 tisuća eura ekstra troškova svrstali su se i HDZ-ove Jasna Vojnić i Zdravka Bušić s potrošenih preko 12 tisuća eura, također članice odbora čiji članovi često putuju u inozemstvo. U toj grupi veći udio troškova za zrakoplovne karte, hotele i dnevnice evidentan je i kod Marijane Petir (NZ) s ukupno potrošenih oko 11.700 eura, Marijane Puljak (Centra) s ukupno potrošenih 10.300 eura, te kod Marka Pavića koji je od nešto više od 10 tisuća eura više od dvije trećine potrošio na hotel i avion.

Za hotele je ukupno u prvo polovici godine isplaćeno više od 56 tisuća eura, za avionske karte više od 86 tisuća eura, a za dnevnice više od 26 tisuća eura. U skupini „iznad 10 tisuća ekstra troškova” su i zastupnici koji su najudaljeniji od Zagreba. Tako su Nevenko Barbarić (HDZ) i Dario Pušić, koji na sjednice putuju iz Bosne i Hercegovine, potrošili 11.700 odnosno 11.900 eura, a Sanda Livia Maduna koja putuje iz Slavonskog Broda oko 11.400 eura.

Među onima koji imaju iznad 10 tisuća eura ekstra troškova su i Danica Baričević (HDZ) s Brača, Ante Kujundžić (Most) iz Metkovića i Nikola Mažar (HDZ) iz Vukovara. Do Sabora zastupnici mogu doći i javnim prijevozom uz refundiranje troškova, no taj vid dolaska koristi se puno manje, u šest i pol mjeseci javni prijevoz koristilo je 15 zastupnika potrošivši zajedno oko 2500 eura.

Uz plaću, koja ovisi o njihovom radnom stažu, osobnom odbitku i porezu, a koja prosječno iznosi oko 4000 eura, zastupnici mjesečno primaju i paušal od oko 200 eura za pokrivanje materijalnih troškova. Onima koji žive izvan Zagreba zajamčena je i mjesečna naknada za odvojeni život od 133 eura koju primaju samo kad Sabor zasjeda. Za odvojeni život zastupnicima je u prvoj polovici godine isplaćeno nešto više od 63 tisuća eura.

Za ostale troškove koji uključuju usluge taksija, parkinga, vinjete, vip ubrzani prolaz i slično zastupnici su potrošili oko 3200 eura. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u prvoj polovici godini do sredine srpnja imao je 5480 eura dodatnih troškova, 660 eura za dnevnice, oko 1.200 eura za avion, oko 3.500 eura za hotel, te 68 eura ostalih troškova.