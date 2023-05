Zastupnici HDZ-a: Nije u pitanju samo 30. 5., Milanović nastavlja agendu detuđmanizacije

HDZ-ovi saborski zastupnici Nikola Mažar i Damir Habijan ocijenili su u srijedu da hrvatski predsjednik Zoran Milanović "nastavlja agendu detuđmanizacije" i da nije u pitanju samo nadolazak na proslavu Dana državnosti, 30. svibnja. "30. svibnja nije bio samo bojkot toga datuma, nego i bojkot prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana koji je na taj datum proglasio Dan državnosti", ustvrdio je Mažar na konferenciji za novinare te pozvao hrvatske građane da radosno proslavljaju sve nacionalne praznike i blagdane. To su, kazao je, zajednički uspjesi hrvatskog naroda, hrvatske države i oni su na ponos svih građana RH i svih hrvatskih branitelja koji su dali život za slobodnu i suverenu i samostalnu Hrvatsku.

"Stotine tisuća građana u domovini i dijaspori taj dan su pustili suzu za slobodnu Hrvatsku. Iz tog razloga, bez obzira na to tko, kada i na koji način će pokušati bezuspješnu i propalu politiku 'detuđmanizacije' pokrenuti, nikada u tome neće uspjeti jer 30. svibnja nije bila samo odluka Franje Tuđmana, nego cijelog hrvatskog naroda", zaključio je.

VEZANI ČLANCI:

Damir Habijan rekao je da predsjednik Republike Zoran Milanović ne poštuje pozitivne propise vlastite države kojoj je na čelu.

"To je nonsens. Imamo osobu koja u javnom prostoru evidentno širi mržnju, koja se koristi najgorim uvredama i lažima, imamo osobu koja je frustrirana svojom bezidejnošću, nesposobnošću - ili iz razloga što nema ovlasti ili nema posla se posvađao sa svima", rekao je Habijan i dodao da se Milanović ne svađa samo s "političkim protivnicima" nego i s različitim udrugama, međunarodnim organizacijama, državnicima drugih zemalja.

Habijan: Milanović ridikulizirao institut predsjednika države

"Dakle, osoba koja je institut predsjednika države potpuno degradirala odnosno ridikulizirala i dovela u poziciju šmrkavog klauna", rekao je.

VEZANI ČLANCI:

To, kaže, nije pitanje samo 30. 5. nego i agenda koju očito predsjednik Milanović nastavlja, a to je proces detuđmanizacije koji nije od danas i koji je počeo micanjem Tuđmanove biste s Pantovčaka. "To je samo nastavak tog trenda. To vidimo i kod dijela oporbe, primjerice Peđe Grbina, koji ima isti narativ kao i predsjednik države, a isto tako je i činjenica da je 2006. Grbin izašao iz SDP-a kada je Ivica Račan položio cvijeće na grob Franje Tuđmana", rekao je.

Komentirao je i tvrdnje da HDZ inzistira na datumu 30. svibnja, kada je konstituiran Hrvatski sabor, a istodobno ga omalovažava rekavši da se ne sjeća da je u protekle tri godine čuo neki konstruktivni prijedlog oporbe koja, kako kaže, stalno zaziva ustavnu i političku krizu. Za riječi predsjednika Milanovića upućene Plenkoviću rekao je da na najniži način vrijeđa 'ad hominem' političke dužnosnike i to stalno radi.

"Imam osjećaj da ljudi navečer upale TV da vide što će smiješno reći. To nije smisao instituta predsjednika države", dodao je.

Mažar je komentirao i tvrdnju predsjednika Milanovića da je pozdrav 'Slava Ukrajini' isti kao i ZDS rekavši da je to nastavak laži i politike koja je čisto i jasno okrenuta u smjeru Rusije i jasno pokazuje tko zastupa interese Rusije, a tko interese napadnute Ukrajine koja brani svoj teritorij i neovisnost.

VIDEO Milanović: "Između ZDS i Slava Ukrajini nema razlike"