Milanović: Između 'Za dom spremni' i 'Slava Ukrajini' nema razlike. To ne želim slušati

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradske skupštine povodom obilježavanja Dana Grada Zagreba nakon koje je dao izjave za medije. Ponovno je komentirao nesudjelovanje na obilježavanju Dana državnosti.

- 2001. godine je donesena jedna pametna odluka, da se taj dan koji ni po čemu nije Dan državnosti poveže s referendumom kada su ljudi glasali za nezavisnost Hrvatske. 20 godina nitko o tome nije govorio. Došao je čovjek iz režimske kuće i odlučio to promijeniti. Slavi, tko ti brani, ali da će me privesti, nećeš. Ja sam stavio zastavu na svoju zgradu, jedini sam stavio. Što su to sve četnici u mojoj ulici. Jučer dođem u Omišalj, nitko nije izvjesio zastavu - rekao je Milanović.

Upitan je kako je njemu kao alergičaru živjeti u Zagrebu s obzirom da se trava ne kosi u većem dijelu grada.

- Ne znam što da vam kažem. Možda se kosi malo manje, moglo bi se kositi češće. Ja imam respiratorne alergije. Postoji sankcija za ne košenje ambrozije, ali ambrozije još nema - rekao je Milanović.

U trenutku dok je Milanović držao svoj govor u Skupštini, jedan je muškarac upao i viknuo 'Slava Ukrajini, hvala Hrvatskoj', a to je komentirao kasnije pred novinarima.

- Mučim se kao Isus da stavimo pokliče poput 'Za dom spremni' sa strane. Ako nisi shvatio, ne mogu te preodgajati. Međutim, između 'Za dom spremni' i 'Slava Ukrajini' nema razlike. To je poklič najradikalnijih šovinista zapadne Ukrajine koji su radili s nacistima i pobili stotine tisuća Poljaka, Židova. To ne želim slušati u hrvatskom prostoru - rekao je Milanović.

VEZANI ČLANCI:

Upitan je još jednom o pozdravu 'Za dom spremni'.

- Svoju poantu sam rekao u više navrata. Ne mogu to raditi unedogled. To nam radi štetu. Komemoracija u Bleiburgu, ako to nekima u Hrvatskoj nešto znači, ako je tamo stradao netko drag, nedužan, postoji dosta načina za komemoraciju. To je ponižavajuće za Hrvatsku. Da se nije provociralo Austrijance, moglo je i dalje biti u Austriji. To je borba protiv tlačitelja, tirana iz Njegoševe strofe, to su bili u vrijeme rata Talijani i nacisti. Za par dana će biti godišnjica bitke na Sutjeski gdje je poginulo stotine Dalmatinaca. Meni je to antifašizam. Protiv koga su se borili, protiv SSS divizije - rekao je Milanović.