Novi val SMS prijevara u Hrvatskoj: Nekoliko ljudi nasjelo, jedan muškarac ostao bez 80 tisuća eura

Policija ponovno upozorava građane na sve učestalije internetske prijevare u kojima se prevaranti lažno predstavljaju kao banke i putem SMS poruka navode građane da otkriju svoje bankovne podatke. U dva odvojena slučaja 61-godišnjakinja i 50-godišnjakinja ostale su bez ukupno 10.845 eura.

Prvi slučaj zabilježen je na području Policijske postaje Vodice, gdje je 61-godišnjakinja prijavila da je 17. srpnja na svoj mobilni telefon zaprimila SMS poruku za koju je vjerovala da ju je poslala njezina banka. U poruci je putem poveznice pozvana na ažuriranje aplikacije mobilnog bankarstva te unos PIN-a.

Vjerujući da komunicira sa svojom bankom, žena je slijedila upute, nakon čega je s njezina računa skinuto oko 1.545 eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje i traga za počiniteljem. Slična prijevara dogodila se i na području Policijske postaje granične policije Donji Lapac. Ondje je 50-godišnjakinja zaprimila poruku u kojoj je stajalo da će joj aplikacija internetskog bankarstva biti deaktivirana ako ne ažurira podatke putem priložene poveznice.

Nakon što je otvorila poveznicu i unijela tražene podatke, utvrdila je da joj je s bankovnog računa otuđeno čak 9.300 eura. U međuvremenu su zabilježeni i novi slučajevi iste vrste prijevare. Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je da su policijski službenici u samo jednom danu zaprimili tri prijave građana koji su nasjeli na lažne SMS poruke koje su izgledale kao da ih je poslala OTP banka.

U prvom slučaju muškarac je, vjerujući da ažurira aplikaciju mobilnog bankarstva, putem dostavljene poveznice unio PIN za internetsko bankarstvo. Nedugo potom s njegova računa u više je neovlaštenih transakcija skinuto 4.042 eura. Na gotovo identičan način prevaren je i drugi muškarac, koji je nakon unosa korisničkog identifikacijskog broja, lozinke i koda za oporavak mobilnog bankarstva ostao bez 2.000 eura. Treća žrtva bila je žena koja je otvorila poveznicu iz SMS poruke za koju je vjerovala da ju je poslala njezina banka. Nakon što je slijedila upute za navodno ažuriranje računa, s njezina su računa u nekoliko transakcija otuđena 1.490 eura.

Sličnu prijevaru imali su i u PU bjelovarsko-bilogorskoj. Preko lažne investicijske platforme i naknadne prijevare s navodnim povratom novca 58-godišnjak iz Bjelovara izgubio je oko 80 tisuća eura, priopćili su iz policije u utorak. Muškarac je u ožujku na internetu naišao na oglas za ulaganje u dionice uz obećanje visoke zarade, nakon čega ga je kontaktirala osoba koja se predstavila kao broker i financijski savjetnik. Na njezin nagovor instalirao je mobilnu aplikaciju, a kako bi podigao navodnu zaradu, uplatio je prvih 1000 eura.

Na lažnoj platformi potom su mu prikazivani visoki prinosi kako bi ga se navelo na daljnje uplate. U razdoblju od 11. svibnja do 11. lipnja uplatio je još 64.000 eura. Kada zaradu nije mogao podići, shvatio je da je prevaren, ali tu prevari nije bio kraj. Krajem lipnja ponovno su ga kontaktirali, ovaj put osoba koja se predstavila kao djelatnica agencije za povrat novca oštećenima u prijevarama. Uvjerila ga je da za povrat mora otvoriti inozemni zaštićeni račun, koji je u njegovo ime navodno otvorila u Francuskoj, te je na njega u nekoliko transakcija uplatio dodatnih 15.000 eura. Nakon novih zahtjeva za uplatama shvatio je da je prevaren i drugi put. Ukupna šteta procijenjena je na oko 80.000 eura. Iz policije upozoravaju građane na oprez pri ulaganjima putem interneta i aplikacija te ističu da lažni brokeri koriste izmišljene prinose kako bi stekli povjerenje žrtava i naveli ih na nove uplate. Savjetuju da se ne nasjeda na oglase o brzoj i velikoj zaradi te da se ulaže isključivo preko provjerenih i ovlaštenih financijskih institucija.

Što se SMS poruka banaka tiče, policija ističe kako se radi o poznatom obrascu prijevare kojim se kriminalci koriste kako bi došli do povjerljivih bankovnih podataka građana. Iz policije ponovno apeliraju na građane da budu iznimno oprezni te podsjećaju da banke, državne institucije i druge službene organizacije nikada putem SMS poruka, elektroničke pošte ili telefonskih poziva ne traže broj bankovne kartice, PIN, CVV broj, jednokratne lozinke ili druge sigurnosne podatke.

Građanima savjetuju da ne otvaraju sumnjive poveznice niti unose osobne ili bankovne podatke na internetskim stranicama do kojih su došli putem poruka nepoznatih pošiljatelja. Posebno upozoravaju na poruke koje stvaraju osjećaj hitnosti, primjerice da će račun biti blokiran ili da je potrebno hitno ažurirati aplikaciju.

Ako postoji bilo kakva sumnja u vjerodostojnost poruke, potrebno je samostalno kontaktirati svoju banku putem službenih telefonskih brojeva ili internetskih stranica, a u slučaju prijevare odmah obavijestiti policiju i banku kako bi se pokušala spriječiti daljnja šteta. Policija također poziva građane da obrate pozornost na pravopisne pogreške, neuobičajene formulacije i sumnjive internetske adrese, koje su često jedan od znakova da je riječ o pokušaju internetske prijevare.