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VELIKI SKANDAL

Koštale ga vlastite riječi: Njemačka bruji o Merzovom čovjeku koji je napravio ono protiv čega se godinama borio

Autor
Zoran Vitas
21.07.2026.
u 11:35

Jens Spahn kritizirao je kontroverzni postupak, a sada je dobio dijete na taj način

Njemački kancelar Friedrich Merz doživio je još jedan težak udarac, ovoga puta iz redova vlastite stranke. Iako je dao ostavku u nedjelju, ne stišavaju se reakcije na Jensa Spahna, dojučerašnjeg šefa parlamentarne većine demokršćanske vladajuće stranke CDU/CSU u Bundestagu, nakon što je objavljeno kako je s partnerom dobio dijete putem surogat-majke. U Njemačkoj to nije dopušteno pa su Spahn i partner otišli u Sjedinjene Države. Bijes je javnosti time bio i veći jer je upravo Spahn bio jedan od glasnijih protivnika takvog potomstva u Njemačkoj.

Ključne riječi
surogat majka Njemačka Friedrich Merz

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