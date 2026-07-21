Koštale ga vlastite riječi: Njemačka bruji o Merzovom čovjeku koji je napravio ono protiv čega se godinama borio

Njemački kancelar Friedrich Merz doživio je još jedan težak udarac, ovoga puta iz redova vlastite stranke. Iako je dao ostavku u nedjelju, ne stišavaju se reakcije na Jensa Spahna, dojučerašnjeg šefa parlamentarne većine demokršćanske vladajuće stranke CDU/CSU u Bundestagu, nakon što je objavljeno kako je s partnerom dobio dijete putem surogat-majke. U Njemačkoj to nije dopušteno pa su Spahn i partner otišli u Sjedinjene Države. Bijes je javnosti time bio i veći jer je upravo Spahn bio jedan od glasnijih protivnika takvog potomstva u Njemačkoj.