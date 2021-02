Zastupnice traže smanjenje 'ženskog poreza' s 25 na 5 posto

Oporbene saborske zastupnice objavile su u četvrtak da su prikupile potpise za dopunu Zakona o PDV-u kojoj predlažu da se PDV za higijenske uloške i tampone, tzv. ženski porez, smanji s 25 na pet posto.

Na taj bi se način, kažu, ispravila nepravda te bi svim ženama bile dostupne nužne higijenske potrepštine.

Anka Mrak Taritaš iz Kluba Centra i GLAS-a izvijestila je da će u saborsku proceduru uputiti dopunu Zakona o PDV-u, kojom predlažu da se PDV za higijenske uloške i tampone, tzv. ženski porez, smanji s 25 na pet posto, a potpise su, osim iz lijevih i liberalnih stranaka, dale i kolegice iz Mosta i Domovinskog pokreta.

"Nedavno je ministar financija Zdravko Marić, odgovarajući na moju repliku, rekao da je spreman razmisliti da i Hrvatska, kao i neke druge zemlje, ima porez na higijenske uloške i tampone od pet posto", rekla je Mrak Taritaš na konferenciji za novinare u Saboru. Dodala je da je pozvala i kolegice iz HDZ-a da podupru taj prijedlog i da zajedno pokažu da je Hrvatska normalna, razumna zemlja koja prepoznaje diskriminaciju.

Istaknula je kako nema razloga da se, zato što je to oporbeni prijedlog, ne napravi iskorak i Hrvatska bude u grupi europskih zemalja koje imaju malu stopu 'ženskog poreza'.

"Europska unija je postigla dogovor da sve članice do 2022. smanje taj porez na pet posto, pri čemu većina članica ima porez između tri i devet posto, dok su na svjetskoj razini bez poreza Australija, Kanada, Indija, Kenija, Nikaragva, Malezija i Libanon, a od ove godine i Velika Britanija. Škotska je prva zemlja na svijetu koja te higijenske potrepštine ima besplatne, odnosno, ima automate na kojima se mogu uzeti higijenski ulošci i tamponi", rekla je.

Mrak Taritaš je pozvala sve kandidate za zagrebačkoga gradonačelnika da u izborni program uvrste prijedlog da se u osnovne i srednje škole uvedu automati na kojima bi se mogli besplatno uzimati higijenski ulošci i tamponi i da Zagreb bude uzor svim drugim gradovima.

Higijenske potrepštine za žene kao luksuz

"Menstruacija je životna činjenica polovine populacije i pristup odgovarajućim potrepštinama je potreba, a ne luksuz. To je rekla novozelandska ministrica za žene kada je Novi Zeland svrstala među nekoliko zemalja koje se bore protiv tzv. menstrualnog siromaštva i koje ženama maksimalno olakšavaju život, ali i kućni budžet. Time smo se vodili i mi kada smo stali iza ove inicijative", istaknula je SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac.

Hrvatski porezni sustav i dalje tretira higijenske potrepštine za žene koje su im potrebne tijekom menstrualnog ciklusa kao luksuz, a ne kao osnovnu životnu potrebu jer - da je drugačije - porezna stopa ne bi bila 25 posto, nego niža, rekla je, dodajući kako se niže oporezuju ulaznice za kino ili za koncerte i da "tu nema logike".

Prema nekim grubim izračunima, kroz tzv. tampon-tax Hrvatska na godinu uprihodi nešto više od 130 milijuna kuna i te prihode uzima samo od žena jer one ne mogu bez tih higijenskih potrepština. Europske procjene kažu da 70 posto žena rabi tampone, a cijena jednog pakiranja je 43 kune, što znači da na porez ode 10,75 kuna samo s tim jednim pakiranjem na mjesec pa izračunajte koliko je to za 12 mjeseci u 40-godišnjem ciklusu od prve menstruacije do menopauze.

Sablažnjava činjenica, prema jednom istraživanju EU, da si deset posto djevojaka i žena ne može priuštiti tampone i higijenske uloške, zbog čega djevojčice često izostaju iz škole, a mnoge žene su onemogućene u radnim i sportskim aktivnostima, upozorila je Glasovac.

"Sniženje PDV-a koje predlažemo išlo bi na korist svim ženama, a posebno onima s ograničenim primanjima kojima su ovi higijenski proizvodi nedostupni. Trebamo učiniti sve da zbog činjenice što smo žene ne budemo zakinute i dodatno oporezovane. To bi bio pravedan i ravnopravan porezni sustav", zaključila je.

Inicijativu je poduprla i Katarina Nemet iz Kluba IDS-a, pozivajući sve stranke da im se pridruže.