Zašto su testovi na koronavirus pozitivni i kad više nema simptoma: Evo kako liječnici to objašnjavaju

U vrijeme najveće epidemiološke “špice” mnogi bi od početka simptoma na test čekali po sedam dana, čitav period izolacije, a PCR bi im nerijetko dao pozitivan nalaz na COVID-19 i osmi, deseti dan od pojave simptoma. Liječnici u tom slučaju kažu da je moguće riječ o mrtvim stanicama virusa, ali i da se svakako i dalje izbjegava druženje s rizičnima na SARS-CoV-2 te da se još koji dan nosi FFP2 maska.

FFP2 maska

– Netko će biti pozitivan i nakon 7-dnevne izolacije, no u principu, oni koji izađu nakon sedam dana, a zadnja tri dana nemaju simptome, mogu ići raditi i ne mogu prenijeti virus na druge, kad je riječ o općoj populaciji i zdravom kolektivu. Ne bi trebali ići među starije i imunokompromitirane bez maske. Opasnost postoji samo za imunokompromitirane. Ako je riječ o zdravstvenom radniku koji se vraća na odjel gdje leže bolesnici s leukemijom, malignomima pod terapijom, transplantirani ili u starački dom, onda se nakon sedam dana testiraju i moraju imati negativne nalaze da bi se vratili na posao, a nekoliko dana i kad se vrate na posao nose FFP2 maske – kaže prof. Jasmina Vraneš, voditeljica Službe za kliničku mikrobiologiju NZJZ “Dr. Andrija Štampar”.

Napominje kako je sada možda već i 40% podvrste omikrona BA2 koja ima još kraću inkubaciju i još brže razvija kliničku sliku.

PCR u visokim ciklusima svog rada može dati pozitivan nalaz i dva tjedna nakon kliničkog ozdravljenja.

– Nije isto ako ste na PCR-u pozitivni u 17. ili u 37. ciklusu i nije isto kad se taj dio spoji s anamnezom: jeste li tek ušli ili izlazite iz infekcije, u kojoj fazi bolesti ste testirani, jeste li cijepljeni itd. Ako vam uzorak u brisu ima puno virusnog materijala, onda PCR metoda multiplicira i u 15. ciklusu proglasi vas pozitivnim. To je znak da ste pozitivni i izrazito zarazni. No ako ste već preboljeli i klinički ozdravili i imate još uvijek virusne čestice, koje mogu biti čestice mrtvog virusa u nazofarinksu, PCR taj uzorak prepozna kao pozitivan tek u npr. 38. ciklusu. Nalaz će vam biti jednako pozitivan kao i ovaj u 15. ciklusu, ali niste više zarazni – opisuje epidemiolog dr. Miroslav Venus.

Prešutna granica

Epidemiološko društvo kojem je na čelu prije oko godinu dana tražilo je da se netko izjasni do kojeg ciklusa se nalaz smatra pozitivnim i osoba zaraznom, a od kojeg trenutka pozitivna osoba više nije zarazna. – Prešutno se uzima da je pozitivna osoba zarazna negdje do 28. ili 30. ciklusa, ali to nigdje nećete vidjeti napisano. Kao što ni za serološko testiranje nije precizirano koliko antitijela je dovoljno da znate da ste sigurno zaštićeni – otkriva dr. Venus.

