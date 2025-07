Zašto smo za neke poslove koje moramo obaviti lijeni i stalno ih izbjegavamo

Postoje postupci, poslovi, obaveze i susreti koje sustavno izbjegavamo. Ili obavljamo s mukom i uz unutarnju prisilu. Zašto baš njih i zašto ih toliko ima? Jedan prijatelj u više mi je navrata ponavljao da je uspio u životu (po općevladajućim mjerilima doista i jest uspio) i to zato što je redovito radio poslove koji mu nisu bili ugodni, a koje su drugi izbjegavali i obavljali uz muku i otpor. Kada se govori o motivaciji, ključno je pitanje kako prihvatiti one zadaće koje od samog početka želimo izbjeći te kako prevladati tromost, izvršiti do kraja nešto što ne bismo željeli, a što nam je iz nekog razloga zadano, važno za nas ili za druge, ali je popraćeno neugodom i onim skoro svima poznatim unutarnjim otporom. Unatoč tome što ne možemo negirati korisnost zadataka koje trebamo obaviti, njihovu nužnost zadanu radnim mjestom ili time da drugi podrazumijevaju da mi to trebamo obaviti (tu bismo mogli navesti brojne primjere iz svakodnevice, obiteljskog života i posebno iz velikog skladišta partnerskih odnosa).