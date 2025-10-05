Zašto se hrvatski biskupi toliko plaše zdravstvenog odgoja djece

U prošli ponedjeljak, na blagdan svetih arkanđela Mihaela, Gabriela i Rafaela kao simbola borbe, poruke i zaštite, Zagrebačka nadbiskupija objavila je izjavu kojom optužuje Grad Zagreb da preko zdravstvenoga odgoja namjerava uvesti za katolike neprihvatljive sadržaje. Sam liturgijski kalendar otkriva namjeru: školska tema pretvara se u duhovnu bitku. Retorika ne traži dijalog, ona mobilizira; neprijatelj nije kurikulum, već fantom. Središnji pojam te demonologije jest famozna rodna ideologija. Ona nije znanstveni termin, nego propagandna etiketa, prazna posuda u koju stane sve što izaziva nelagodu: feminizam, suvremene spoznaje o rodu, pa i sama znanost. Njezina je funkcija jednostavna: homogenizirati zajednicu i proizvesti moralnu paniku. Panika oslobađa od potrebe za nijansiranjem i pretvara složene teme u bajku o prijetnji i obrani. Bajkama su, kao što znamo, uvijek potrebna čudovišta.
Umjesto da pokaže hrabrost u razumijevanju svijeta, hrvatska se Crkva povlači pred njim i hrani vlastite strahove
Ono što se pokušava progurati kao zdravstveni odgoj nema veze sa zdravljem. Crkva nije jedina koja je to primjetila. Primjetili su to i roditelji a i poneka stranka. Nemojmo se praviti da ne postoji nešto što je očigledno.
Sram te bilo "teo laže".
Sva logika je u tomr što bi crkveni lideri htjeli da vladaju Hrvatskom. U dobrom djelu su i uspjeli u tome. nema područja u vlasti u koji se ne petljaju. Nikada nisu osudili lopovluke i korupciju u hrvatskoj. Nikada nisu stali na stranu sirotinje, radnika i poniženih dostojanstvom, a takvih u hrvatskoj je najviše. Zato pozdravljaju sa oltara najviše lupeže, kojekakve probisvijete, lažove i lopove i sl.