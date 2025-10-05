Zašto se hrvatski biskupi toliko plaše zdravstvenog odgoja djece

U prošli ponedjeljak, na blagdan svetih arkanđela Mihaela, Gabriela i Rafaela kao simbola borbe, poruke i zaštite, Zagrebačka nadbiskupija objavila je izjavu kojom optužuje Grad Zagreb da preko zdravstvenoga odgoja namjerava uvesti za katolike neprihvatljive sadržaje. Sam liturgijski kalendar otkriva namjeru: školska tema pretvara se u duhovnu bitku. Retorika ne traži dijalog, ona mobilizira; neprijatelj nije kurikulum, već fantom. Središnji pojam te demonologije jest famozna rodna ideologija. Ona nije znanstveni termin, nego propagandna etiketa, prazna posuda u koju stane sve što izaziva nelagodu: feminizam, suvremene spoznaje o rodu, pa i sama znanost. Njezina je funkcija jednostavna: homogenizirati zajednicu i proizvesti moralnu paniku. Panika oslobađa od potrebe za nijansiranjem i pretvara složene teme u bajku o prijetnji i obrani. Bajkama su, kao što znamo, uvijek potrebna čudovišta.