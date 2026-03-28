Denis Romac
Autor
Denis Romac

Uoči najtežih izbora na koje je izašao Viktor Orbán ubrzano gubi saveznike, i to baš sad kad su mu najpotrebniji

28.03.2026. u 12:04

I dok mu se europski saveznici osipaju, Orbán se još čvršće veže za Trumpa, što u sadašnjoj situaciji i nije bez rizika

Mađarski autokrat Viktor Orbán ovih dana vjerojatno ne spava mirno. Poraz Janeza Janše, Orbánova susjeda i dugogodišnjega najbližeg saveznika, na prošlonedjeljnim parlamentarnim izborima u Sloveniji, nesumnjivo i za njega predstavlja težak udarac, i to uoči skorašnjih sudbonosnih mađarskih izbora, koji su ujedno najvažniji europski izbori ove godine. Orbán je godinama ulagao u slovenske medije i podržavao Janšu kako bi osigurao lojalnog saveznika na južnoj granici i u Europskom vijeću, u kojem je Orbán sve izoliraniji, ali na kraju su slovenski birači još jednom – po tko zna koji put – odbacili Janšine planove o konzervativnoj revoluciji u Sloveniji, a ti su planovi zapravo kopija konzervativne revolucije koju je Orbán u protekla četiri mandata uspješno proveo u Mađarskoj.

Georgia Meloni Janez Janša Donald Trump Mađarska Victor Orban

