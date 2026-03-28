'Don't do stupid shit' bio je Obamin moto kojemu su se smijali, ali danas to zvuči mudrije kad vidimo Trumpa i Iran

Prije dvanaest godina, u zrakoplovu Air Force One tijekom putovanja u Aziju, američki predsjednik Barack Obama je u razgovoru s novinarima nekako spontano definirao svoju vanjsku politiku neobičnom uzrečicom: "Don't do stupid shit." Ne radi gluposti, ne radi sranja po svijetu, pri čemu je ružna riječ odabrana, naravno, u svrhu akcentuacije, naglašavanja. Mnogi su mu se smijali i nalazili u tome razloga za kritiku: i uvijek neskloni politički protivnici iz Republikanske stranke, ali i mahom skloni liberalni mediji koji su u tome vidjeli nepotrebni defenzivni minimalizam u vanjskopolitičkoj doktrini američkog predsjednika koji je budio nadu i od kojeg se stoga očekivalo nešto više od "Don't do stupid shit."