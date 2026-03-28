Tomislav Krasnec
Tomislav Krasnec

'Don't do stupid shit' bio je Obamin moto kojemu su se smijali, ali danas to zvuči mudrije kad vidimo Trumpa i Iran

28.03.2026. u 22:02

Je li gori onaj tko smisli glupost ili koji je širi preko svake mjere

Prije dvanaest godina, u zrakoplovu Air Force One tijekom putovanja u Aziju, američki predsjednik Barack Obama je u razgovoru s novinarima nekako spontano definirao svoju vanjsku politiku neobičnom uzrečicom: "Don't do stupid shit." Ne radi gluposti, ne radi sranja po svijetu, pri čemu je ružna riječ odabrana, naravno, u svrhu akcentuacije, naglašavanja. Mnogi su mu se smijali i nalazili u tome razloga za kritiku: i uvijek neskloni politički protivnici iz Republikanske stranke, ali i mahom skloni liberalni mediji koji su u tome vidjeli nepotrebni defenzivni minimalizam u vanjskopolitičkoj doktrini američkog predsjednika koji je budio nadu i od kojeg se stoga očekivalo nešto više od "Don't do stupid shit."

SAD Zoran Milanović Donald Trump Barack Obama

SL
slavenZadravec
22:18 28.03.2026.

Na engleskom da se lakše obriše: "Stupid shit" is his middle name. Jasno, ne tvrdim ništa što ne tvrdi sam članak i njegov autor ali ...

Zagreb: Dario Hrebak održao konferenciju za medije
BOŽENA MATIJEVIĆ

Koga ćemo sljedećeg mjeriti u "hrebacima". Ono – jedan hrebak (1 H), dva hrebaka (2 H)...

Možemo uvesti jedan novitet. I politički kuriozitet. Proglasiti da je na području domaće politike "hrebak" postao mjerna jedinica za političku besprizornost. Da baš vidimo koga ćemo sljedećeg mjeriti u "hrebacima". Ono – jedan hrebak (1 H), dva hrebaka (2 H), tri hrebaka (3 H), četiri hrebaka (4 H), pet hrebaka (5 H), deset hrebaka (10 H), sto hrebaka (100 H)

