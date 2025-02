Zašto neke banane imaju ljepljivu koru? Razlozi nisu uvijek dobri, evo na što trebate pripaziti

Ako želite održavati zdrav način života, važno je redovito konzumirati voće i povrće. No, prilikom kupnje u supermarketu potrebno je pažljivo provjeriti njihovu kvalitetu. Ako primijetite nepravilnosti, bolje je odustati od takvog proizvoda. To se posebno odnosi na banane, čija kora ponekad može biti mokra i ljepljiva – a razlozi za to nisu uvijek dobri.

Banane su bogate su važnim nutrijentima poput vitamina C, vitamina B6, kalija i vlakana, a osim toga sadrže i prirodne šećere koji brzo daju energiju pa su stoga među omiljenim voćem sportašima i onima koji vode aktivan stil života. Boja kore i općenito stanje kore banane upućuje na to koliko su zrele i spremne za konzumaciju.

Međutim, ponekad se na ljusci stvara vlažan, gotovo ljepljiv film za koji postoji nekoliko uzroka. Vlaga na banani može imati logističke razloge. Banane se često skladište ili transportiraju u hladnjačama. Kada se zatim stave u toplije okruženje, na površini se može stvoriti kondenzacija. To se osobito često događa pri velikim temperaturnim razlikama, primjerice kad se banane iz hladnjače unesu na topliji zrak supermarketa, piše Fenix magazin.

Ako banana ugodno slatko miriše i nema velikih smeđih mrlja, možete je bez brige staviti u košaricu. Naime, ako je banana vlažna, ljepljiva i već ima kašaste mrlje dobro razmislite hoćete li ju kupiti. To bi mogao biti problem sa svježinom koji se pojavio tijekom transporta. Na primjer, ako se hladni lanac nije održavao zbog kvara, u banani se brzo može stvoriti plijesan pa se stoga preporuča osušiti banane prije nego što ih pojedete ili pohranite kod kuće kako biste im produžili rok trajanja i spriječili rast plijesni.

