MAJKA I SIN UHIĆENI

Horor u BiH: Maloljetnik silovao trudnu sestru, majka ju potom bacila s balkona? Stradalo nerođeno dijete

Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Hrvoje Jelavić/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
24.04.2026.
u 12:25

Istraga o ovom slučaju je u tijeku , a nadležne institucije nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog tragičnog događaja.

Na području općine Velike Kladuše u Bosni i Hercegovini dogodio se izuzetno težak i uznemirujući slučaj. Prema pisanju portala Avaz policajci su jučer su uhitili dvije osobe, od kojih je jedna maloljetna.

Kako navodi Avaz, maloljetnik je osumnjičen za kriminalno djelo silovanja, dok se punoljetnoj osobi na teret stavljaju ubojstvo i pokušaj ubojstva. Prema dostupnim informacijama, riječ je o majci i sinu. Prema prvim informacijama maloljetnik se sumnjiči da je počinio silovanje nad svojom trudnom sestrom, koja ima poteškoće u razvoju.

Istovremeno, njegova majka se tereti za ubojstvo i pokušaj ubojstva iste osobe. Kako se navodi, osumnjičena je da je svoju kćerku bacila s balkona, pri čemu je smrtno stradalo njeno nerođeno dijete. Žrtva je, prema istim izvorima, bila u poodmakloj fazi trudnoće. Istraga o ovom slučaju je u tijeku , a nadležne institucije nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog tragičnog događaja.
strava tragedija policija BiH

