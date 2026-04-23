Demokracija ponovno raste, ali Hrvatska stagnira

Uvriježeno je mišljenje da globalna demokracija proživljava svoje najteže dane nakon Drugoga svjetskog rata i da globalne autokracije i diktature doživljavaju nezaustavljiv uspon. Međutim, čini se da je takav zaključak ipak pretjeran. Sudeći prema najnovijemu globalnom demokratskom indeksu, što ga je objavio Economist Intelligence Unit (EIU), analitička podružnica britanskog Economista, jednog od najcjenjenijih svjetskih medija, globalna demokracija pokazuje jasne znakove oporavka nakon osmogodišnjeg razdoblja kontinuiranog opadanja.



Premda bi bilo pogrešno tvrditi da demokracija doživljava uzlet, ipak treba registrirati da je razdoblje demokratske regresije doživjelo vrhunac i da su vidljivi prvi znakovi stabilizacije i postupnoga demokratskog uspona. Poboljšanja su vidljiva u čak 75 posto zemalja koje su obuhvaćene ovim indeksom, a napredak je registriran i na regionalnim razinama, pogotovo u Latinskoj Americi i na Karibima, zatim u Aziji i Africi, kao i u zapadnoj Europi i u Kanadi. Broj država koje se mogu smatrati demokratskima porastao je sa 77 na 80, dok se broj autoritarnih i hibridnih režima, odnosno država koje unatoč vanjskoj demokratskoj fasadi i izborima u praksi funkcioniraju na nedemokratski način, prvi put počeo smanjivati.