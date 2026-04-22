Ideja geopolitičkog okretanja procesa pristupanja Europskoj uniji naglavačke – ideja “reverznog” proširenja u kojem bi Ukrajina najprije po žurnom postupku dobila neko “light” članstvo u EU, a potom ispunjavala kriterije koji su nužni za punopravno članstvo – četiri mjeseca nakon začeća baš i ne izgleda kao da će lako preživjeti sudar sa stvarnošću Vijeća Europske unije, odnosno stavova 27 država članica. I Njemačka i Francuska ovih su dana, u dva različita non-paper dokumenta o kojima je prekjučer prvi pisao Financial Times, stavile na papir što misle o tome.