Kriza 'toksičnog brenda': Antitrumpizam se širi Amerikom i ujedinjuje Europu

Giorgia Meloni i Pedro Sanchez u politici su kao nebo i zemlja. Ona je na čelu desničarske stranke i vlade, a Sanchez je vođa socijalističke radničke stranke. Dok je Meloni tražila odgodu trgovinskog sporazuma s Mercosurom, a uhićenje predsjednika Venezuele Nicolasa Madura ocijenila zakonitim i svrsishodnim, Sanchez je bio za to da se s Mercosurom sporazum potpiše odmah, a za Madurovo uhićenje rekao je da je jasno kršenje međunarodnog prava.



Razlika ima još, no ovih dana dvoje državnika u nečemu se slaže, a za to je odgovoran ili zaslužan američki predsjednik Donald Trump. Osim što je diljem Europe posijao sjeme otpora protiv pokreta MAGA i trumpizma, kojeg su se mnogi počeli sramiti, i u Sjedinjenim Državama iz dana Trump prima udarce od dojučerašnjih najvećih obožavatelja. Poput, primjerice, konzervativne zvijezde komentatora Tuckera Carlsona, koji je još na republikanskoj nacionalnoj konvenciji u srpnju 2024. predsjednika nazvao divnom osobom, a to što je preživio atentat u Butleru vidio je kao "božansku intervenciju". Topli odnosi Meloni i Trumpa zahladnjeli su kada se drznuo kritizirati papu Lava XIV., što je jasno i naznačila, da bi Trump premijerki koju je donedavno nazivao jednom od pravih svjetskih liderica i punom energije, uzvratio riječima da joj "nedostaje hrabrosti" da podrži američku intervenciju u Iranu.