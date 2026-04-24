UDARI I S LIJEVA I S DESNA

Kriza 'toksičnog brenda': Antitrumpizam se širi Amerikom i ujedinjuje Europu

Autor
Ivica Beti
24.04.2026.
u 23:00

Od američkog predsjednika polako se distanciraju Meloni, Sanchez, Farage, AfD... ali i dojučerašnji najveći domaći obožavatelji, poput konzervativnog komentatora Carlsona

Giorgia Meloni i Pedro Sanchez u politici su kao nebo i zemlja. Ona je na čelu desničarske stranke i vlade, a Sanchez je vođa socijalističke radničke stranke. Dok je Meloni tražila odgodu trgovinskog sporazuma s Mercosurom, a uhićenje predsjednika Venezuele Nicolasa Madura ocijenila zakonitim i svrsishodnim, Sanchez je bio za to da se s Mercosurom sporazum potpiše odmah, a za Madurovo uhićenje rekao je da je jasno kršenje međunarodnog prava.

Razlika ima još, no ovih dana dvoje državnika u nečemu se slaže, a za to je odgovoran ili zaslužan američki predsjednik Donald Trump. Osim što je diljem Europe posijao sjeme otpora protiv pokreta MAGA i trumpizma, kojeg su se mnogi počeli sramiti, i u Sjedinjenim Državama iz dana Trump prima udarce od dojučerašnjih najvećih obožavatelja. Poput, primjerice, konzervativne zvijezde komentatora Tuckera Carlsona, koji je još na republikanskoj nacionalnoj konvenciji u srpnju 2024. predsjednika nazvao divnom osobom, a to što je preživio atentat u Butleru vidio je kao "božansku intervenciju". Topli odnosi Meloni i Trumpa zahladnjeli su kada se drznuo kritizirati papu Lava XIV., što je jasno i naznačila, da bi Trump premijerki koju je donedavno nazivao jednom od pravih svjetskih liderica i punom energije, uzvratio riječima da joj "nedostaje hrabrosti" da podrži američku intervenciju u Iranu.

Tucker Carlson trumpizam Donald Trump Amerika

protekor45
23:50 24.04.2026.

Trump je napravio veliku stvar za Venezuelu, a sada čini za Iran, Kubu...daje mogućnost tim narodima da žive u demokraciji. sada na može natrag. Europa mu treba dati podršku i sa Amerikancima graditi demokratski svijet, štit od diktatorskih, terorističkih režima.

Avatar El Đenerale
El Đenerale
00:13 25.04.2026.

šokiran sam...

poluprovokator
00:06 25.04.2026.

Kak lika kojeg nitko nebi htio za frenda, kuma ni šefa itko može izabrat za predsjednika. Zanimaju me ti mehanizmi i kriteriji po kojima negativna selekcija iznjedri vođu i idola ikome?

