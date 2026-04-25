Je li ovo možda tajni kandidat za hrvatskog člana predsjedništva BiH? Jedna stvar je pomalo neobična

Čelnici pet oporbenih hrvatskih stranaka u Bosni i Hercegovini sastali su se u Mostaru s njihovim potencijalnim kandidatom za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, priopćio je HDZ 1990, no njegov identitet nije službeno objavljen. Vladajući HDZ BiH za tu je dužnost kandidirao Darijanu Filipović, iza koje stoji jedanaest stranaka okupljenih u Hrvatskom narodnom saboru BiH. Potporu joj je dao i hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.

Pomalo neobično, u priopćenju HDZ-a 1990 ne navodi se ime kandidata, ali je uz tekst dostavljena fotografija na kojoj se s leđa vidi Zdenko Lučić. Radi se o nekadašnjem čelniku mladeži HDZ BiH i generalu Hrvatskog vijeća obrane. Na fotografiji se ispred njega nalaze se knjige čiji je suautor, što je dodatno potaknulo nagađanja o njegovoj mogućoj kandidaturi o čemu lokalni mediji pišu danima. Iz HDZ-a 1990 ističu kako će konačna odluka biti donesena u dogovoru svih uključenih stranaka, uz naglasak na zajedničkom nastupu i reformi izbornog zakonodavstva.

Pitanje izbora hrvatskog člana kolektivnog predsjedništva BiH i dalje je jedno od ključnih političkih prijepora u zemlji. Željko Komšić u četiri je navrata biran na tu dužnost, ponajviše glasovima Bošnjaka koji su demografski znatno brojniji od Hrvata. Zbog toga hrvatske političke stranke osporavaju njegov legitimitet kao predstavnika hrvatskog naroda te inzistiraju na izmjenama izbornog zakona kako bi se spriječilo preglasavanje Hrvata.