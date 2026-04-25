Ima li Rusija snage za novi val? Šefovi vojnih odbora NATO-a i EU nemaju dileme

Države članice NATO-a i EU smatraju kako je malo vjerojatno da će Moskva pokrenuti novi val mobilizacije, izvijestila je 24. travnja ukrajinska novinska agencija Interfax-Ukraine. Zaključke su prenijeli predsjednik Vojnog odbora NATO-a, admiral Giuseppe Cavo Dragone, i šef Vojnog odbora EU, general Sean Clancy, koji su razgovarali s novinarima na marginama 18. Kijevskog sigurnosnog foruma.

„Trenutačno nema značajnijih pomaka na bojnom polju, a Rusi trpe goleme gubitke”, izjavio je Dragone. „Mislim da se kraj još ne nazire, ali su ponovno zapeli. Ukrajinski vojnici hrabro drže liniju, što situaciju održava statičnom. Ne vjerujem da će doći do mobilizacije.” Clancy je naveo kako je njegova analiza dovela do istog zaključka.

„Ne vidim da Rusija pribjegava mobilizaciji; jasno je da se linija fronte ne pomiče, ona je statična”, rekao je irski general. „Rusija je vjerojatno očekivala da će završiti ovaj rat u nekoliko dana. Uz Ukrajinu stojimo već četiri godine, ulazimo u petu, i nastavit ćemo ih podržavati cijelo vrijeme.” Clancy je također ponovio da će Europska unija nastaviti podupirati Ukrajinu i ukrajinski narod kako bi pomogla u osiguravanju pobjede protiv Rusije.

S druge strane, poljski premijer Donald Tusk upozorio je da bi Rusija mogla napasti članicu NATO-a u roku od nekoliko mjeseci te je otvoreno doveo u pitanje hoće li Sjedinjene Američke Države ispuniti svoju obvezu o uzajamnoj obrani u slučaju takvog napada, izvijestio je Financial Times 24. travnja. Tuskova intervencija dolazi usred izvješća da je Pentagon pripremio opcije kojima bi SAD kaznio europske saveznike za koje američki predsjednik Donald Trump vjeruje da nisu podržali rat protiv Irana. Opcije su uključivale suspendiranje Španjolske iz NATO-a i preispitivanje američke potpore britanskom pravu na Falklandske otoke, izvijestio je Reuters, citirajući interni e-mail Pentagona.

Tusk je u intervjuu za novine u Ayia Napi na Cipru izjavio da je „najveće i najvažnije pitanje za Europu jesu li Sjedinjene Države spremne biti onoliko lojalne koliko je to opisano u našim NATO ugovorima." „Za cijelo istočno krilo, za moje susjede, pitanje je je li NATO još uvijek organizacija koja je spremna, politički i logistički, reagirati ako ih Rusija pokuša napasti," rekao je Tusk. „Ovo je nešto doista ozbiljno. Govorim o kratkoročnim perspektivama, radije o mjesecima nego o godinama," rekao je poljski čelnik govoreći o potencijalnom ruskom napadu. „Za nas je doista važno znati da će se svi prema obvezama NATO-a odnositi jednako ozbiljno kao Poljska."