Sudarila se tri automobila: Vatrogasci rezali lim da izvuku trudnicu, na teren hitno poslan helikopter

U petak u predvečernjim satima na glavnoj prometnici na otoku Cresu, u blizini skretanja za Ustrine, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala tri automobila, piše Otoci.net.

Prema informacijama lošinjskih vatrogasaca koji su izašli na intervenciju, iz jednog od vozila bilo je potrebno osloboditi trudnicu. Vatrogasci su morali rezati lim automobila kako bi je izvukli, nakon čega ju je preuzeo helikopter hitne medicinske pomoći. Za sada nisu poznate okolnosti nesreće, težina ozljeda sudionika ni stanje trudnice. Više informacija očekuje se nakon službenog očevida i očitovanja nadležnih službi.