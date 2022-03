'Tuđman je galamio kad sam rekao da su hrvatski i srpski jezik isti. A Vučić sotonizira protivnike'

Žarko Korać, bivši potpredsjednik Vlade Srbije, jedna je od najistaknutijih političkih figura u Srbiji u posljednjih 30 godina. Bio je bliski suradnik Zorana Đinđića i veliki protivnik Slobodana Miloševića. U životnom intervjuu za Večernji list otkriva do sada mnoge nepoznate detalje iz svoje najranije životne dobi, objašnjava kako mu je politika promijenila život, a ne može pobjeći ni od aktualnih tema poput nadolazećih izbora u Srbiji.



Srbiju 3. travnja očekuju izbori. U političku utrku osim velikih stranaka ušlo je sve i svašta, pa i one bizarne stranke koje se zalažu za povratak kraljevine Srbije. Jedno more desnih, proruskih stranaka kao rezervni aduti Vučiću. Što Srbija može očekivati nakon izbora?