Paket s Vinteda izazvao lavinu reakcija: Jedni se smiju dok drugi upozoravaju na jednu stvar

Kupnja putem popularne platforme Vinted jednoj je korisnici priredila neugodno iznenađenje, ne zbog same narudžbe, već zbog načina na koji je bila zapakirana.

Naime, lovkinja na povoljne komade, Caroline Butler, podijelila je na društvenoj mreži Instagram svoje zaprepaštenje nakon što je preuzela pošiljku s novom odjećom. U videozapisu snimljenom iz automobila započela je riječima: „Prošlo je dosta vremena otkako sam naišla na sumnjivo pakiranje, ali ovo zaista nadmašuje sve.” „Upravo sam pokupila paket, riječ je o bluzi, nadam se da je unutra sve u redu, ali pogledajte u čemu su je poslali”, nastavila je, ne skrivajući nevjericu.

Iako je svjesna da bi neki njezin potez mogli ocijeniti domišljatim, Caroline iz Norfolka nije bila osobito oduševljena. „Sigurna sam da će neki ovo smatrati odličnim načinom recikliranja, dok će drugi biti zgroženi”, primijetila je s dozom ironije. Podignuvši ambalažu pred kameru, otkrila je kako je paket zapravo kutija proizvoda za inkontinenciju, Tena Lights Sensitive. „Poslali su mi to u ovome”, rekla je. „Duo pakiranje Tena Lady! Mislim, svakako je snalažljivo.”

Unatoč svemu, Caroline je priznala da je i sama pronašla humor u situaciji. „Prodavač u trgovini se dobro nasmijao”, dodala je. Što se same bluze tiče, nakon što ju je izvadila iz kutije, uzviknula je: „Pa dobro miriše, a to je uvijek plus kad kupujete preko Vinteda, zar ne?” Na kraju je zaključila: „Riječ je o potpuno novoj Boohoo bluzi s etiketom, platila sam je dvije funte (1,71 euro). A dobila sam i veliku Tena Lady kutiju. Sasvim dobra kupnja!”

Video je ubrzo postao viralan, prikupivši više od 26 tisuća oznaka „sviđa mi se”, ali i podijelio korisnike. Dok su jedni zbijali šale na račun pakiranja, drugi su pozivali na razumijevanje. „Pa barem je sigurno da neće biti ukradeno tijekom dostave!”, našalio se jedan korisnik. Drugi je dodao: „Haha, i ja sam prije nekoliko tjedana dobio majicu s Vinteda, stigla je u kutiji za pseću hranu!” Treći je komentirao: „Budi sretna što si kupila bluzu, a ne kratke hlače ili hlače!”

S druge strane, bilo je i onih koji su upozorili na širi kontekst. „Nemojte biti zgroženi inkontinencijom. Svi ćemo se kad-tad susresti s njom. Osim toga, ovo je ekološki prihvatljiv način pakiranja”, istaknuo je jedan korisnik. „Bolje nego kupovati novu plastičnu vrećicu koja će završiti u otpadu. Svaka čast prodavaču!”, dodao je drugi.

Treći je pak oštro reagirao: „Iskreno, komentari su smiješni, ne iznenađuju, ali su i dalje smiješni. Ponovna uporaba ambalaže značajno pomaže okolišu. Ovo je čista, savršeno odgovarajuća kutija.” Zaključno je upozorio: „Upravo takvi osuđujući komentari potiču osjećaj srama zbog vrlo čestih zdravstvenih problema, zbog čega ljudi o njima ne govore niti traže pomoć kada im je potrebna.”