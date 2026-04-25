Cijena joj ide do 3000 eura: Zašto je ovo najpoželjnija kokoš na svijetu?

Ayam Cemani, poznata i pod nadimkom "Lamborghini među kokošima", jedna je od najrjeđih i najprestižnijih pasmina peradi na svijetu. Interes za ovom egzotičnom pticom neprestano raste, a cijena odraslog primjerka može doseći i do nevjerojatnih 3.000 eura. Zbog svoje jedinstvenosti i visoke cijene, uzgajivači je često smatraju više investicijom nego običnom peradi, a potražnja na tržištu ne jenjava, kako navodi Blic.

Ova fascinantna ptica potječe s indonezijskog otoka Jave i već na prvi pogled jasno je zašto privlači toliku pažnju. Njezina posebnost leži u potpunoj crnoj boji koja prožima svaki dio njezina tijela. Ne samo da su joj perje, koža i kljun crni, već su iste boje i jezik, unutarnji organi, pa čak i kosti, što je čini apsolutno jedinstvenom u životinjskom svijetu.

Ovaj neobičan i pomalo mističan izgled rezultat je rijetke genetske mutacije poznate kao fibromelanoza, koja uzrokuje prekomjerno stvaranje crnog pigmenta u cijelom tijelu ptice. Znanstvenici su utvrdili da je ova mutacija prisutna u Aziji više od osam stotina godina, no ni kod jedne druge pasmine peradi na svijetu nije se manifestirala na tako potpun i sveobuhvatan način kao kod Ayam Cemanija. Zanimljivo je da, unatoč potpuno crnom tijelu, krv ove kokoši ostaje tamnocrvena, a jaja koja nese su kremasto bijele boje.

Ayam Cemani ubraja se među najskuplje kokoši na svijetu, a njezinu cijenu dodatno podiže činjenica da se ukupna populacija procjenjuje na svega oko tri i pol tisuće jedinki globalno. Cijene značajno variraju ovisno o čistoći linije i kvaliteti primjerka, pa tako mlade ptice mogu koštati oko osam stotina dolara, dok najkvalitetniji odrasli primjerci dostižu vrtoglave iznose. Postoji i aktivna zajednica uzgajivača u regiji, gdje se cijene kreću od nekoliko desetaka eura za piliće do više stotina eura za odrasle jedinke.

Meso kokoši Ayam Cemani također je crne boje i po okusu je vrlo slično običnoj piletini, iako ga neki opisuju kao nešto intenzivnije. Međutim, zbog iznimno visoke cijene, ove se ptice primarno uzgajaju kao ukrasne i egzotične životinje te rijetko završavaju na stolu. U svojoj domovini Indoneziji, Ayam Cemani ima i poseban kulturološki i mistični značaj. Tamo se njezino meso koristi u tradicionalnoj medicini i raznim ritualima, a postoji i vjerovanje da donosi sreću i blagostanje vlasniku.

Iako izgledaju egzotično, uzgajivači ističu da ove kokoši nisu pretjerano zahtjevne za uzgoj, no potrebna im je kvalitetna prehrana i zaštita od hladnoće. Jedan od glavnih izazova za uzgajivače je postizanje savršene i potpune crne boje, jer se ponekad mogu pojaviti primjerci s manjim odstupanjima u pigmentaciji, zbog čega su "čistokrvne" linije s potpunom fibromelanozom najcjenjenije. Popularnost Ayam Cemanija uklapa se i u širi trend rasta tržišta za luksuzne kućne ljubimce, gdje jedinstvene životinje poput ove predstavljaju pravi statusni simbol, a njihova slava dodatno raste zahvaljujući društvenim mrežama.