Započinje hitni sastanak u Dohi. Jaki igrači na stolu imaju samo jednu temu

Hitni arapsko-islamski samit započet će u ponedjeljak u glavnom gradu Katara, Dohi, kako bi se raspravljalo o izraelskom napadu na Katar prošlog utorka. Prema katarskom Ministarstvu vanjskih poslova, na samitu će se razmatrati nacrt zajedničke arapsko-islamske izjave u vezi s tim napadom. Samit se održava u ključnom trenutku, nakon nedavnog izraelskog udara na Državu Katar, koji je izazvao neviđeni šok na arapskoj i međunarodnoj razini. Napad je bio usmjeren na rezidencijalne objekte u kojima su boravili pojedini čelnici Islamskog pokreta otpora (Hamas) u Dohi. Katar već dvije godine posreduje u pokušajima okončanja rata u Pojasu Gaze.

Arapsko-islamski samit stoga će danas u Dohi razmotriti moguće oblike odgovora na izraelski napad. Katarski premijer pozvao je na odgovornost Izraela za, kako je rekao, njegove zločine u regiji. Analitičari upozoravaju da se arapski i islamski svijet nalazi pred povijesnom prekretnicom — ili će iskoristiti priliku za konkretno djelovanje, ili će se ponovno zadovoljiti simboličkim osudama koje Izrael do sada nije ozbiljnije pogađale. Prema diplomatskim izvorima, na stolu će se naći prijedlozi političkih i ekonomskih mjera. Iako ih stručnjaci nazivaju “jeftinima”, istodobno ističu da bi one predstavljale “snažan signal” Izraelu: od preispitivanja političkih odnosa, preko trgovinskih aranžmana, pa sve do energetskih veza. Posebno se naglašava da zemlje Zaljeva opskrbljuju svijet s gotovo 40 posto energetskih potreba, pa bi kolektivni potez imao snažan odjek i među izraelskim zapadnim saveznicima.

Unatoč tome, izraelski premijer Benjamin Netanyahu ne pokazuje spremnost na popuštanje. U subotu je poručio da je eliminacija čelnika Hamasa u Kataru ključna za budućnost rata:Prema pisanju Washington Posta, izraelski Mossad prethodno je odbio plan kopnene operacije atentata na vođe Hamasa u Kataru, uz obrazloženje da bi takva akcija ozbiljno narušila odnose koje je izraelska obavještajna služba gradila s Katarom, ključnim posrednikom u pregovorima o prekidu vatre. Netanyahu je, unatoč protivljenju dijela sigurnosnog establišmenta, naredio zračni napad, koji se pokazao neuspješnim. Samit u Dohi tako dolazi u trenutku maksimalnih napetosti. Pitanje koje se nameće jest hoće li arapske i islamske zemlje ovoga puta doista odgovoriti jedinstveno i djelotvorno — ili će Izrael, oslonjen na Netanyahuovu politiku sile, još jednom uspjeti nadglasati međunarodne osude.