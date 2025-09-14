Zbog izraelskog udara Katar se od Amerike okreće prema Rusiji i Kini?

Arapske zemlje, a posebno zaljevske monarhije, koje već desetljećima služe kao strateške baze američke vojne moći, nalaze se u šoku i dubokoj sumnji u vlastitu sigurnost. Te iste zemlje, koje su godinama trošile stotine milijarde dolara na naoružanje, potpisivale vojne sporazume s Washingtonom i gradile savezničku mrežu na temelju pretpostavke da savezništvo sa SAD-om jamči apsolutnu zaštitu, sada shvaćaju da ni ta moćna veza više ne pruža sigurnost. Napad Izraela na Katar, diplomatsko i političko srce Perzijskog zaljeva, razotkrio je svu ranjivost regije i pokazao da ni najmoćnije savezništvo s Amerikom nije dovoljno da bi spriječilo agresiju.