KRIZNA TOČKA

Zbog izraelskog udara Katar se od Amerike okreće prema Rusiji i Kini?

World leaders Express Solidarity With Qatar After Israeli Bombing in Doha
Security Camera/NEWSCOM
Autor
Hassan Haidar Diab
14.09.2025.
u 12:49

Arapske zemlje, koje su uložile milijarde dolara u američko naoružanje i sigurnosna jamstva Washingtona, sada shvaćaju da ta moćna veza ne pruža sigurnost

Arapske zemlje, a posebno zaljevske monarhije, koje već desetljećima služe kao strateške baze američke vojne moći, nalaze se u šoku i dubokoj sumnji u vlastitu sigurnost. Te iste zemlje, koje su godinama trošile stotine milijarde dolara na naoružanje, potpisivale vojne sporazume s Washingtonom i gradile savezničku mrežu na temelju pretpostavke da savezništvo sa SAD-om jamči apsolutnu zaštitu, sada shvaćaju da ni ta moćna veza više ne pruža sigurnost. Napad Izraela na Katar, diplomatsko i političko srce Perzijskog zaljeva, razotkrio je svu ranjivost regije i pokazao da ni najmoćnije savezništvo s Amerikom nije dovoljno da bi spriječilo agresiju.

Ključne riječi
Hamas Benjamin Netanyahu Izrael

Komentara 2

Pogledaj Sve
GI
gira
13:01 14.09.2025.

Kupiš Patriot rakete saveznika amera, ali ne i mogućnost da ih koristiš ako AIPAC nije suglasan.

LU
Lujo123
12:52 14.09.2025.

Čim sam vidio naslov znao sam ko je autor ovog takozvanog članka!

