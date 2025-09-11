Arapske prijestolnice, do jučer podijeljene, danas se približavaju zajedničkoj fronti protiv Izraela

REAKCIJE NA SDP-OV OBRAT

Mrak-Taritaš: Nije mi jasno zašto SDP uopće ide s tim prijedlogom. Što oni zapravo hoće? Očito, ništa

Što misle o toj promjeni i popriličnom ublažavanju SDP-ova stava oko ustaškog, pitali smo saborske zastupnike i zastupnice, i one s ljevice i one s desnice, i one iz oporbe, i one iz vlasti