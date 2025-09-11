Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NAKON NAPADA NA KATAR

Arapske prijestolnice, do jučer podijeljene, danas se približavaju zajedničkoj fronti protiv Izraela

Autor
Hassan Haidar Diab
11.09.2025.
u 20:30

Jedan visoki dužnosnik upozorava da bi Netanyahu mogao platiti visoku političku cijenu ako u napadima ne uspije likvidirati vodeće ljude Hamasa

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu otvoreno prkosi i međunarodnoj zajednici i američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, nastavljajući svojim prijetnjama urušavati temelje cijelog Bliskog istoka. Udar na Dohu, političko i diplomatsko srce Katara, izazvao je val bijesa i optužbi za "državni terorizam". Arapske prijestolnice, do jučer podijeljene, danas se približavaju zajedničkoj fronti protiv Izraela, koja bi mogla promijeniti geopolitičku kartu regije.

"Državni terorizam"

Ključne riječi
Bliski istok Trump Katar netanyahu

Komentara 13

Pogledaj Sve
NI
nigdar
22:14 11.09.2025.

Nemoram ni čitati članak jer vidim odvratnu facu.

Avatar Lažni_branitelj
Lažni_branitelj
21:47 11.09.2025.

Izrael je patuljak koji iza leđa ima siledžiju. Arapski svijet kad bi bio složan, vojno i ekonomski je jači i od jednih i od drugih. Arapi samo da izbace dolar iz naftnog biznisa, USA tone. Uvijek sam mislio da će WWIII izazvati Kina napadom na Taiwan, ali mi se sad prije čini da bi to mogao biti bliski istok, a tek nakon toga kreće Kina.

UJ
ujko41
22:08 11.09.2025.

Kad sam prije godinu dana napisao da će Izraelu uspjeti nemoguče udružiti Turke i arape sunite,šijite,alavite,.......

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još