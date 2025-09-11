Izraelski premijer Benjamin Netanyahu otvoreno prkosi i međunarodnoj zajednici i američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, nastavljajući svojim prijetnjama urušavati temelje cijelog Bliskog istoka. Udar na Dohu, političko i diplomatsko srce Katara, izazvao je val bijesa i optužbi za "državni terorizam". Arapske prijestolnice, do jučer podijeljene, danas se približavaju zajedničkoj fronti protiv Izraela, koja bi mogla promijeniti geopolitičku kartu regije.
