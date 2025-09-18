Zanima li ljude uopće morsko lice gradova? O tome, pouzdano, malo tko promišlja, a trebalo bi...

Bitna razlika između gradova na morskoj obali i onih u unutrašnjosti kopna je u korijenu razvoja njihovih civilizacija. Zbog važnosti mora priobalni gradovi su ranije nastajali, pa je tako i njihova civiliziranost dugotrajnija. Zapravo povijest civilizacije ne pamti i jedan važan grad, a da nije nastao na obali ili imao blisku vezu s morem. Gotovo bi se moglo reći da se europska civilizacija rodila na moru i preko njega širila na sva kopna do kojih su je valovi dovodili. Sredozemno more povijesna je kolijevka najvećeg dijela europske kulture, a sva druga mora i oceani širili su je i na najudaljenija tla majke zemlje.