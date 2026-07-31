Veliki požari okružili Atenu, stanovnici bježe pred vatrom: Stotine ljudi spašene brodovima

Veliki šumski požar zapadno od grčke prijestolnice Atene izbio je u petak poslijepodne uz guste oblake dima koji su se dizali iznad predgrađa Dasos, a bili su vidljivi u centru glavnog grada. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da iz opreza napuste područje u smjeru predgrađa Peristeri. "Naredili smo evakuaciju kao mjeru opreza", rekla je glasnogovornica civilne zaštite za grčki televizijski informativni kanal Skai. Dim je osobito opasan za djecu i starije osobe.

Grčke hitne službe i dalje su zauzete drugim velikim požarima u zemlji, pri čemu je situacija posebno kritična oko 60 kilometara sjeverozapadno od Atene, rekle su vlasti. Tamo se vatra širi duž fronte koja se proteže na kilometre, prema vlastima. Lokalni mediji izvijestili su da su u područjima Agios Vasilios i Porto Germeno stotine ljudi morale biti spašene brodom nakon što ih je okružila vatra.

Vatrogasci i vatrogasni helikopteri raspoređeni su kako bi spriječili širenje požara prema gusto naseljenom području, rekli su novinari na mjestu događanja. Još jedan veliki požar bukti na poluotoku Peloponezu blizu Porto Helija. Brojna sela tamo su također evakuirana, izvijestila je javna televizija ERT.

Jaki vjetrovi otežavaju napore gašenja požara iz zraka, rekla je vatrogasna služba, ostavljajući protupožarne zrakoplove i helikoptere sposobnima letjeti samo u ograničenoj mjeri. Na Kreti vatrogasna služba nastavila je operacije, a situacija se znatno poboljšala, izvijestili su lokalni mediji. Međutim, opasnost još nije potpuno prošla jer bi pojačani vjetrovi mogli ponovo raspiriti požar u bilo koje trenutku, upozorila je civilna zaštita.