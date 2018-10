Žalac: Cilj je do kraja godine ugovoriti najmanje 60% raspoloživih EU sredstava

Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Gabrijela Žalac u petak je izjavila kako je Vladin cilj do kraja godine ugovoriti 60 ili više posto aktualne financijske omotnice, koja iznosi 10,7 milijardi eura.

Žalac je rekla da je iskoristivost fondova EU-a (ugovorena sredstva iz aktualne financijske omotnice) u Hrvatskoj od početka mandata aktualne Vlade narasla na 54 posto, s 9 posto koliko je Vlada zatekla te kako je cilj da do kraja godine to bude 60 ili više posto.

"Ubrzali smo iskorištavanje sredstava iz EU-ovih fondova, a više od 75 posto ukupne alokacije smo stavili na raspolaganje kroz natječaje. Još kasnimo, ali trčećim koracima stižemo druge zemlje članice, a i dio koji se odnosi na isplate krajnjim korisnicima raste. Ako govorimo u postotnoj vrijednosti, 450 posto minimalno u svakom operativnom programu raste ugovaranje u odnosu na protekle dvije godine", kazala je Žalac, koja sudjeluje na konferenciji "Dani regionalnog razvoja i EU fondova" u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Smatra da je u tom procesu važna uloga svih, od vlade do lokalnih razina, koji i do sada pridonijeli, no dodala je da uvijek može bolje te da predstoji veliki posao.

Na pitanje o inertnosti dijela lokalne samouprave po tom pitanju, jer podaci govore da četvrtina gradova u proteklih pet godina, koliko je Hrvatska u EU, nije povukla ništa iz fondova, ministrica je odgovorila da "sav posao koji se radi u bilo kojem sektoru zapravo ovisi o osobi", te da zbog toga ima jedinica lokalne samouprave u kojima nema projekata. Stoga je, kako je rekla, izmjenama zakona o regionalnom razvoju odlučeno ojačati administrativne kapacitete tih jedinica tako da u svakoj bude bar jedan pripremljeni europski projekt.

"Mislim da je to velik napredak, na tome radimo. Po nekim istraživanjima, nedostaje nam 2700 stručnjaka za te poslove na terenu, a Vlada je donijela odluku o zapošljavanju, jer ako želimo deset puta veća sredstva za to nam trebaju i ljudi", kazala je Žalac.

