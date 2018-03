Zahtjev Kinezima: Domaćim tvrtkama 40 posto poslova

Nakon što su odbijene obje žalbe na odluku Hrvatskih cesta da gradnju Pelješkog mosta s pristupnim cestama povjeri kineskom konzorciju predvođenom China Road and Bridge Corporation (CRBC), očekuje se da će ugovor za taj najvažniji hrvatski infrastrukturni projekt biti potpisan za dva tjedan.

Potrebna pomoć Vlade

Ugovor će biti vrijedan 2,08 milijardi kuna bez PDV-a, a mnoge hrvatske tvrtke očekuju da će dobiti dio tog kolača kao podizvođači radova. Hrvatska gospodarska komora tako je inicirala okupljanje domaćih građevinskih tvrtki i onih iz drugih djelatnosti kako bi zajedno nastupile u pregovorima s Kinezima o dobivanju dijela poslova na gradnji Pelješkog mosta. Mirjana Čagalj, potpredsjednica HGK zadužena za graditeljstvo, promet i veze, kaže da je inicijativa tek pokrenuta i da će nastojati uključiti što više hrvatskih tvrtki kako bi se hrvatsko gospodarstvo uključilo u što većem obujmu.

– Udio poslova koji bi hrvatske tvrtke mogle dobiti može biti znatan ako se, uz pomoć Vlade, dobro obave pripremne aktivnosti. Hrvatsko gospodarstvo se želi uključiti u taj projekt, pogotovo svojom građevinskom operativom, poslovima na ispitno-istraživačkim, pripremnim i zemljanim radovima, građevinskom industrijom, brodogradnjom te uslugama u sektoru turizma i trgovine – objašnjava Čagalj i dodaje da Kinezi mogu računati na hrvatske kompanije, domaću radnu snagu, opremu, materijale kao i na ostalu infrastrukturu. No upozorava da iskustvo s dosadašnjih svjetskih gradilišta govori da kineske tvrtke sa sobom donose većinu materijala i opreme te nekvalificiranu radnu snagu.

– Određenu šansu treba tražiti u uslugama visokokvalificiranog stručnog osoblja, u inženjerstvu i tehničkom savjetovanju pa i stručnom nadzoru – smatra Čagalj. Do sklapanja ugovora HGK će organizirati prezentacije mogućnosti i potencijala domaćega gospodarstva. Čagalj navodi da je kontakt sa savjetnicima kineskog veleposlanika već ostvaren. Prema nekim neslužbenim procjenama, hrvatska bi strana mogla tražiti od Kineza 30 do 40 posto udjela u gradnji mosta za domaće tvrtke, a te bi poslove mogli dobiti primjerice GP Krk, Dalekovod, Pomgrad, Kamgrad, Beton Lučko, Elka kabeli, Brodosplit, Đuro Đaković... Da je to moguće svjedoči i iskustvo Crne Gore u kojoj CRBC gradi autocestu Bar – Boljare. Crnogorci su uspjeli dogovoriti da domaće tvrtke dobiju 30 posto poslova. Da je to moguće postići i u Hrvatskoj smatra i Darko Pappo, član uprave DIV grupe, koja bi preko Brodosplita mogla dobiti poslove izrade čelične konstrukcije mosta.

– S obzirom na to da je Kinezima taj posao ujedno i ulazak na tržište EU, bilo bi mudro da pokažu da računaju na domaću operativu – objašnjava Pappo. Smatra da zajednički nastup preko konzorcija domaćih tvrtki prema CRBC-u ima smisla za građevinske tvrtke, a da Brodosplit može samostalno ponuditi svoje usluge.

Problem manjka radnika

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Botković kaže da će se Vlada zalagati za to da što više poslova na gradnji mosta dobiju domaće tvrtke.

– Kad se potpiše ugovor o gradnji mosta, otvorit ćemo razgovore o tome – istaknuo je Butković. A za to će se zalagati i kinesko veleposlanstvo u Hrvatskoj koje je u svojoj izjavi nakon što su odbijene žalbe navelo da će poticati kinesko poduzeće da u projektu gradnje mosta aktivno surađuje s hrvatskim tvrtkama i da u najvećoj mogućoj mjeri koristi lokalne radnike. Samo je problem hoće li Hrvatska imati dovoljno radnika za ponuditi Kinezima jer se domaće tvrtke bore s manjkom radnika. Prema nekim procjenama, za gradnju Pelješkog mosta trebat će oko 1000 radnika.